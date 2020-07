Ronald de Boer adviseert Van de Beek: ‘Daar vind ik hem perfect passen’

De afgelopen tijd is Donny van de Beek geregeld in verband gebracht met een vertrek bij Ajax. Real Madrid en Manchester United zouden concreet in de markt zijn voor de 23-jarige middenvelder. Ronald de Boer noemt in gesprek met Trouw Bayern München echter als de ideale bestemming voor Van de Beek.

“Mijn advies is om goed te luisteren naar het verhaal van een club. Wat zien ze in jou? Welke rol hebben ze voor je in gedachten? En in wat voor elftal kom je terecht? Vervolgens moet je je afvragen of dat plaatje bij je past. Belangrijk is dat je gevoel goed is. Zidane is meer een people manager geworden, hoor ik, iemand die de boel bij elkaar houdt en zorgt dat de sfeer goed is”, wijst De Boer naar de trainer van Real Madrid. Hij vraagt zich af of Van de Beek daarin past.

“Je kunt niet tegen hem zeggen: 'Donny, jij staat op ‘tien’, maak jij maar even het verschil'. Dat werkt niet. Hij is geen Messi of Ronaldo. Donny is een echte teamspeler, iemand die vooral ondersteunend is aan zijn teamgenoten. Bayern München vind ik perfect bij hem passen. Bij die club staat het team voorop”, concludeert de analist. John Metgod, die in het verleden voor Real Madrid speelde, is van mening dat er ‘in iedere competitie’ plaats is voor een speler als Van de Beek, met ‘diepgang en scorend vermogen’.

“Maar als zo’n grote club als Real Madrid voor je komt, dan is het heel moeilijk om ‘nee’ te zeggen. Alleen, het enige wat daar telt, is prijzen winnen. Je móét presteren”, stelt de oud-verdediger. Hij benadrukt dat het belangrijk is met welke bagage je binnenkomt bij Real Madrid. “Om het verschil in beleving aan te geven: in Nederland waren we vorig jaar vrij euforisch over Ajax, dat de halve finale van de Champions League haalde, terwijl ze in Madrid in zo’n geval zouden spreken over een verloren seizoen, omdat ze dan de Champions League niet gewonnen hebben. Dat is een essentieel verschil.”