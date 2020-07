Bryan Linssen werd ‘gek gemaakt’ door ‘cowboys’: ‘Je wilt niet weten'

Bryan Linssen werd maandag eindelijk gepresenteerd door Feyenoord. De 29-jarige aanvaller zette zijn handtekening onder een driejarig contract in De Kuip, waardoor hij tot 2023 aan de Rotterdammers verbonden is. Nadat zijn contract bij Vitesse was afgelopen, had Linssen de nodige opties en hij vertelt aan De Telegraaf dat hij helemaal werd gek gemaakt door zaakwaarnemers die hem van alles beloofden.

Zijn broer Edwin speelde op Cyprus voor AEK Larnaca. “Maar kijk, mijn broer kon niet kiezen tussen Feyenoord en Cyprus. Zijn enige keuze was Cyprus. Dat was bij mij anders. Ik moest kiezen tussen een topclub, waar ik altijd van gedroomd heb en keihard voor gewerkt, of nu al voor een avontuur. En die keuze is echt niet makkelijk. Ik werd door allerlei zaakwaarnemers gek gemaakt. Daar zitten cowboys tussen hoor. Je wilt niet weten waarmee ze allemaal kwamen aanzetten”, legt Linssen uit.

De aanvaller was afgelopen seizoen goed voor veertien treffers, eentje minder dan Steven Berghuis en Cyriel Dessers. “Maar hij benutte wel wat meer penalty’s. En ik geen enkele keer, dus in principe was ik gewoon topscorer van de Eredivisie”, knipoogt hij naar Berghuis, die zeven keer raak schoot vanaf de stip. Linssen maakte ook de nodige kopdoelpunten en alleen de dertig centimeter langere Luuk de Jong maakte sinds 2017 meer treffers met het hoofd in de Eredivisie. “Niet normaal toch? Ik kan wel aardig koppen ja.”

Het is vooral een kwestie van timing en durf. “Kijk maar naar mijn neus. Ik ben ervan overtuigd dat als ik me lekker ga voelen hier, dat ik veel doelpunten moet kunnen maken. Ik ga ook met betere spelers voetballen. Dat moet ook schelen”, zegt Linssen tegenover het Algemeen Dagblad. Het is nog onduidelijk met welk rugnummer Linssen bij Feyenoord gaat spelen. Rugnummer 11 is na het vertrek van Sam Larsson nog beschikbaar, maar hij heeft naar eigen zeggen nergens naar gevraagd. “We zien het wel, al heb ik inderdaad wel altijd met 11 gespeeld. Maar ach, weet je wat het is? Ik zie dat nummer toch zelf niet of wel? Het staat op je rug.”