Mourinho komt met opmerkelijke reactie op ruzie tussen Son en Lloris

Tottenham Hotspur won maandagavond in eigen stadion met 1-0 van Everton. Na de wedstrijd ging het echter voornamelijk over de ruzie tussen Heung-Min Son en Hugo Lloris, die het in de rust met elkaar aan de stok kregen. José Mourinho, manager van the Spurs, komt na afloop met een enigszins opmerkelijke reactie op het voorval binnen zijn ploeg.

Doelman Lloris barstte direct na het rustsignaal in woede uit en leek op de vuist te willen met Son. De twee kemphanen Lloris en Son werden uit elkaar gehouden door andere spelers van Tottenham, onder wie Harry Winks en Giovanni Lo Celso. Vervolgens zochten de spelers de kleedkamers op, terwijl Son en Lloris elkaar nog altijd verwijten aan het maken waren. De exacte reden voor de ruzie is onduidelijk, maar het conflict moet in de rust zijn bijgelegd, want toen the Spurs uit de kleedkamer kwamen, bood Son openlijk zijn excuses aan aan Lloris. Een omhelzing voor het oog van de televisiecamera's volgde, waarmee de ruzie gesust leek.

“Het was prachtig”, zo luidde volgens de London Evening Standard de opmerkelijke reactie van José Mourinho op het incident. “Het kwam waarschijnlijk voort uit onze meeting na de wedstrijd tegen Sheffield United (die met 3-1 verloren ging, red.). Als iemand hiervan de schuld moet krijgen, ben ik dat. Ik was kritisch op de jongens, omdat ze niet kritisch genoeg op zichzelf en elkaar zijn. Ik heb ze gevraagd meer te eisen, zodat er een druk ontstaat die goed is voor de teamspirit én alle spelers.”

“Het was een situatie aan het eind van de eerste helft, toen Lloris Sonny, iemand van wie iedereen houdt en een echte teamspeler, wilde aanmoedigen om meer voor het team te geven. Er gingen enkele lelijke woorden over en weer, ik weet niet of ze elkaar geduwd hebben”, zo gaat Mourinho verder. “Maar ik denk dat het belangrijk voor het team is om volwassen te worden en daarvoor moet je meer van elkaar eisen en sterke persoonlijkheden hebben. In de rust heb ik gezegd dat dit de reactie was waar ik naar op zoek was.”

“Ik was de laatste die in de kleedkamer arriveerde, omdat ik helemaal van de andere kant kwam. Toen ik aankwam, zag ik het alleen van de achterkant gebeuren. Ik was er niet bij. Maar eenmaal in de kleedkamer, was het al klaar en waren ze elkaar aan het knuffelen. De eerste helft eindigde met een schot van Richarlison en Hugo vond dat op zo’n moment in de wedstrijd aanvallers moeten mee verdedigen. Daardoor er ontstond er een meningsverschil”, concludeert Mourinho. Zijn ploeg bezet momenteel de achtste plaats in de Premier League, met 48 punten uit 33 wedstrijden.

"Dit hoort in de kleedkamer. Daarbuiten kan je zeggen wat je wil, maar in de kleedkamer is er veel onderling respect", reageert Lloris bij Sky Sports. "Wat er gebeurde tussen mij en Sonny, kan voorkomen in het voetbal. Er is geen probleem en je zag dat we na de wedstrijd enorm blij waren met de drie punten. Dat er vlak voor rust geen druk gezet wordt door de aanvallers, zorgde inderdaad voor irritatie bij mij."