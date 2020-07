Sevilla neemt met aanvaller op doel voorschot op CL-deelname

Sevilla heeft maandagavond optimaal geprofiteerd van het puntverlies dat concurrenten Villarreal, Getafe en Real Sociedad eerder deze speelronde hebben geleden. De ploeg van de in de basis startende Luuk de Jong was zelf met 1-0 te sterk voor Eibar en doet daardoor goede zaken in de strijd om een ticket voor de Champions League. De overwinning had nog wat voeten in de aarde, aangezien buitenspeler Lucas Ocampos in de slotfase op doel moest en ternauwernood de keeper van Eibar van scoren af wist te houden. Sevilla staat nu op een vierde plek met een voorsprong van zes punten op nummer vijf Villarreal. Ook de derde plek is niet onrealistisch voor de manschappen van Julen Lopetegui, aangezien Atlético Madrid slechts twee punten meer heeft.

Nemanja Gudelj begon in tegenstelling tot De Jong op de bank en hij zag hoe zijn ploeg in de eerste helft moeite had om tot gevaar te komen. De eerste grote mogelijkheid aan de kant van los Rojiblancos viel pas vlak voor rust te noteren toen Fernando Eibar-doelman Marko Dmitrovic aan het werk zette met een kopbal. In de blessuretijd van de eerste helft was er vervolgens ook nog een kans voor Ocampos, die oog in oog met de keeper echter naast mikte.

Tien minuten na de rust had de Argentijn vervolgens meer geluk toen een voorzet van Jesús Navas aan De Jong voorbijging en Ocampos bij de tweede paal op de goede plek stond om de bal binnen te werken. Zeven minuten later zat de wedstrijd voor De Jong erop en hij werd vervangen door Youssef El Nesyri. De voorsprong van Sevilla kwam in het restant van het duel nog in gevaar door een schot van Kike dat naast het doel van Tomás Vaclík verdween en ook Gudelj mocht in de laatste tien minuten nog zijn opwachting maken.

De middenvelder kwam tegelijkertijd met Suso binnen de lijnen en laatstgenoemde liet vlak voor tijd nog een mogelijkheid liggen om de voorsprong te verdubbelen terwijl Kike zich met een schot op de paal diep in blessuretijd nogmaals liet zien. Ocampos moest vervolgens het doel in in in plaats van de geblesseerde Vaclík en hij hield op zijn beurt met honderd minuten op de klok Eibar-goalie Dmitrovic nog van scoren af. De bezoekers blijven ondanks de nederlaag zes punten boven de rode streep staan. De Basken, die evenveel punten hebben als Alavés en Celta de Vigo, lijken daardoor goede papieren in handen te hebben om in LaLiga te blijven.