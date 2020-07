Tottenham baart opzien met ongekende ruzie tussen Lloris en Son

Tottenham Hotspur heeft zich maandagavond gerevancheerd voor de pijnlijke nederlaag bij Sheffield United (3-1) vijf dagen geleden. De manschappen van manager José Mourinho wonnen met dank aan een eigen doelpunt van Michael Keane met 1-0 van Everton. In Engeland zal het na afloop echter vooral gaan over de felle ruzie die Tottenham-doelman Hugo Lloris in de rust uitvocht met ploeggenoot Heung-Min Son.

Tottenham pakte vanaf de openingsfase het initiatief en had in de 22ste minuut nog pech toen het schot van Lucas Moura rakelings naast ging. Twee minuten later zat het juist mee: eerst werd een schot van Harry Kane nog gestuit door de verdedigers, vervolgens belandde de bal voor de voeten van Giovanni Lo Celso, die het geluk had dat zijn schot via de onfortuinlijke Michael Keane in diens eigen goal ging: 1-0. De Londenaren bleven daarna de betere ploeg, al kreeg Richarlison op slag van rust een schietkans namens Everton, maar de Braziliaan mikte net naast.

De thuisploeg ging zo de rust in met een 1-0 voorsprong, maar van eensgezindheid binnen het elftal van Mourinho bleek geen sprake. Doelman Hugo Lloris barstte direct na het rustsignaal in woede uit en leek op de vuist te willen met Heung-Min Son. De twee kemphanen Lloris en Son werden uit elkaar gehouden door andere spelers van Tottenham, onder wie Harry Winks en Giovanni Lo Celso.

Vervolgens zochten de spelers de kleedkamers op, terwijl Son en Lloris elkaar nog altijd verwijten aan het maken waren. De exacte reden voor de ruzie is onduidelijk, maar het conflict moet in de rust zijn bijgelegd, want toen the Spurs uit de kleedkamer kwamen, bood Son openlijk zijn excuses aan aan Lloris. Een omhelzing voor het oog van de televisiecamera's volgde, waarmee de ruzie gesust leek.

De ruzie had weinig impact op het spel van Tottenham, dat verreweg de bovenliggende partij bleef in de tweede helft. De hoofdstedelingen kregen al snel grote kansen om een veilige marge van twee te bewerkstelligen, maar Son mikte na een fraaie lange bal van Toby Alderweireld in de handen van Jordan Pickford. De Zuid-Koreaan kreeg even later nog twee goede schietkansen, maar mikte eerst met rechts naast en daarna met links in de handen van de Everton-keeper. The Toffees zetten in de slotfase nog een offensief op en zagen Anthony Gordon nog met een halve volley over schieten.