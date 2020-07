Werder Bremen houdt stand in bizarre slotfase met drie doelpunten

Werder Bremen is ook volgend seizoen actief in de Bundesliga. De ploeg van Davy Klaassen speelde maandagavond de beslissende play-off wedstrijd tegen 1. FC Heidenheim met 2-2 gelijk, wat na het 0-0 gelijkspel van vorige week in Bremen genoeg was om het vege lijf te redden. De eerste goal van de bezoekers kwam al vroeg in de wedstrijd tot stand via een bizarre eigen goal van voormalig Werder-verdediger Norman Theuerkauf, die zo uitgroeide tot de schlemiel van de avond. Laat in de wedstrijd zorgde Tim Kleindienst nog voor een bijzonder spannende slotfase, die ook nog doelpunten van Ludwig Augustinsson en nogmaals Kleindienst opleverde.

De eigen goal van Theuerkauf bracht de bezoekers binnen drie minuten al op voorsprong en dat was niet eens de eerste mogelijkheid voor Klaassen en co. Een minuut daarvoor kreeg Josh Sargent namelijk al een goede kans namens die Werderaner, maar zijn poging kwam niet voorbij doelman Kevin Müller. De keeper was vervolgens wel kansloos bij de inzet van zijn eigen verdediger, die de bal via Sargent op zijn linkervoet kreeg en het leer in de linkerbovenhoek zag vliegen.

Werder had na deze gelukkige openingstreffer in de eerste tien minuten nog verder uit kunnen lopen via Milot Rashica en Klaassen. Het schot van eerstgenoemde werd echter onschadelijk gemaakt door Müller, terwijl de doelman ook een antwoord had op de kopbal van Klaassen. Heidenheim wist zich in het restant van de eerste helft niet meer aanvallend te roeren, maar schoot juist uit de startblokken voor de tweede helft. Een inzet van Stefan Schimmer na een goede actie was echter een prooi voor Jiri Pavlenka, die een kopbal uit kansrijke positie van David Otto niet veel later langs zijn doel zag verdwijnen.

In de fase daarop liet ook Werder zich weer zien, maar Augustinsson en Sargent slaagden er niet in om de marge te verdubbelen. Het leek zodoende bij een 0-1 overwinning te blijven, maar in de slotfase vielen toch nog drie doelpunten. Heidenheim kwam vijf minuten voor tijd langszij toen Kleindienst op de goede plek stond om een rebound binnen te werken nadat Tobias Mohr de lat had getroffen. In de blessuretijd was het vervolgens Augustinsson die uit een counter met de 1-2 een einde leek te maken aan alle twijfels. In minuut 98 kreeg Heidenheim echter nog een penalty na een vermeende overtreding van Theodor Gebre Selassi, die door Kleindienst werd benut. De thuisploeg kreeg daarna echter geen kans meer om nog de 3-2 te maken.