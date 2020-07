Ziyech geeft Promes peperduur afscheidscadeau van meer dan 3.000 euro

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Hakim Ziyech laat zijn ploeggenoten bij Ajax na zijn vertrek naar Chelsea allesbehalve met lege handen achter. Quincy Promes en Noussair Mazraoui laten op hun Instagram Stories zien een peperdure op maat gemaakte iPhone 11 Pro van Ziyech te hebben ontvangen. De telefoons, die door het bedrijf iDesign Gold gecustomized zijn, hebben een gouden achterkant met daarop de initialen van de voetballers. Op de website van het bedrijf is te zien dat de telefoons verkrijgbaar zijn voor prijzen ver boven de 3.000 euro.

De post van Noussair Mazraoui op Instagram Stories