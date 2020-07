‘AC Milan schuift clubicoon Paolo Maldini na jaar opzij’

Paolo Maldini ging iets meer dan een jaar geleden aan de slag als technisch directeur bij AC Milan. De rol van de clubicoon binnen de club lijkt echter alweer uitgespeeld, aangezien Sky Italia maandagavond weet te melden dat Maldini van algemeen directeur Ivan Gazidis te horen heeft gekregen dat Ralf Rangnick volgend seizoen de touwtjes in handen krijgt in het San Siro.

De naam van de Duitse trainer zoemt al langer rond in het roodzwarte deel van Milaan en volgens bovengenoemde sportzender is zijn aanstelling nu definitief. De 62-jarige Rangnick krijgt met ingang van de aankomende voetbaljaargang carte blanche van Milan, aangezien hij naast technisch directeur ook de rol van trainer en hoofd van de medische staf op zich zal nemen.

Dit betekent eveneens het einde van coach Stefano Pioli, die in oktober instapte als opvolger van Gennaro Gattuso. Onder leiding van de oud-verdediger bezetten i Rossoneri momenteel de zevende plek in de Serie A, op twee punten van AS Roma en Napoli. In de afgelopen acht dagen werden met overwinningen op Roma en Lazio wel twee aansprekende resultaten geboekt. Dinsdagavond staat de kraker tegen Juventus op het programma.

Milan heeft volgens de berichtgeving wel een andere rol in gedachten voor Maldini, die aan de slag kan als ambassadeur van de club waarmee hij maar liefst 26 prijzen won. De kans dat de 52-jarige Italiaan hiermee akkoord gaat is echter minimaal. Eerdere voorstellen van de club en van de Italiaanse voetbalbond om een dergelijke functie op zich te nemen werden steevast afgewezen door Maldini. “Ik zal nooit een rol spelen die puur is gebaseerd op imago”, liet hij al eens optekenen.