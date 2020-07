Eljero Elia haalt fors uit op Twitter: ‘Als je niks weet moet je niet praten’

De toekomst van Eljero Elia is nog ongewis. De 33-jarige aanvaller beschikt over een aflopend contract bij Istanbul Basaksehir en flirtte de afgelopen dagen openlijk met een terugkeer naar Feyenoord. Direct na het kampioenschap in het seizoen 2016/17 kondigde Elia zijn vertrek bij laatstgenoemde club aan, hetgeen hem op Twitter nog altijd verweten wordt door bepaalde supporters. Elia reageert zelf op die kritiek en haalt fors uit naar een fan.

Elia zei zondag tegenover Voetbal International dolgraag terug te willen keren naar Feyenoord, maar nog niets te hebben gehoord vanuit Rotterdam. "Ik heb het herhaaldelijk aangegeven', aldus Elia, die wel een aanbieding op zak heeft van FC Twente. "Maar Feyenoord is natuurlijk niets verplicht. Ik weet alleen zeker dat ik ze nog een of twee jaar goed had kunnen helpen."

dat stond al vast als je niks weet moet je niet praten en als je zoo een feyenoord hart heb stond het al overal en heeft destijds martin van geel het zelf aan gegeven ?? maar het gaat jullie goed ???? zie jullie snel https://t.co/bO3Oxsp9ec — Eljero Elia (@EljeroElia) July 6, 2020

Op Twitter laat een Feyenoord-supporter weten 'Elia-moe' te zijn. "Hij had de schaal nog niet opgetild in 2017, of hij had zijn vertrek al bekendgemaakt", aldus de aanhanger van de Rotterdammers. "Hij had bij Feyenoord 'in zichzelf geïnvesteerd' en de club deed niet moeilijk over zijn wens om nog poen te scheppen en dan nu al een paar jaar zuur doen dat Feyenoord niet met open armen klaar staat. Meh."

Elia heeft de kritiek op Twitter zelf ook gelezen, en bijt in felle bewoordingen van zich af: "Dat stond al vast, als je niks weet moet je niet praten", schrijft de dertigvoudig Oranje-international. "En als je zo'n Feyenoord-hart hebt: het stond al overal, en destijds heeft Martin van Geel (toenmalig technisch directeur van Feyenoord, red.) het zelf aangegeven. Maar het gaat jullie goed, ik zie jullie snel!"

Op de dag dat Feyenoord kampioen werd, zondag 14 mei 2017, vertelde Elia inderdaad al over zijn afspraak met Van Geel. "Eerst de beker en nu de titel: het project is afgerond", aldus Elia, die op dat moment net zijn tweede seizoen bij Feyenoord had afgerond. "Ik heb technisch directeur Martin van Geel gezegd dat ik nog eenmaal stap wil maken. Feyenoord gunt mij dat." Elia vertrok vervolgens naar Basaksehir, waarvoor hij tot nu toe in 64 competitieduels 8 keer scoorde en 6 assists gaf.