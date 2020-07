Toptalent dat ontmoeting met Sergio Ramos weigerde tekent bij Liverpool

Harvey Elliott heeft zijn eerste profcontract bij Liverpool getekend, zo maakt de kampioen van Engeland maandagmiddag wereldkundig via de officiële kanalen. De zeventienjarige vleugelaanvaller kwam medio 2019 over van Fulham en staat inmiddels op acht wedstrijden in de hoofdmacht van the Reds. Manager Jürgen Klopp is erg opgetogen over het aanblijven van Elliott op Anfield.

"Het is geweldig nieuws", reageert Klopp op het nieuwe contract van Elliott bij Liverpool. "Hij bevindt zich hier in een geweldige omgeving en het is een groot talent. Ik ben erg gecharmeerd van zijn houding en enthousiasme. Harvey heeft vertrouwen in zijn voetbalkwaliteiten en is soms een beetje brutaal, dat mag ik wel. Het Liverpool-publiek heeft de echte Harvey nog niet aan het werk gezien, maar dat komt ook omdat we hem willen beschermen en rustig willen brengen."

"Dat ik mijn eerste profcontract mag tekenen bij Liverpool is een droom die uitkomt", jubelt Elliott, die al zijn hele leven supporter van Liverpool is. "Zeker ook voor mijn familie. Ik kijk reikhalzend uit naar de toekomst en ga alles geven voor deze club en de supporters." De aanvaller heeft naar eigen zeggen al veel geleerd van spelers als Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino. "Voor een jonge speler is het alleen maar goed om met dergelijke spelers samen te werken."

Elliott werd in mei 2019 met 16 jaar en 30 dagen de jongste speler ooit in de Premier League door in te vallen bij het duel met Wolverhampton Wanderers (1-0 verlies). Het scheelde overigens niet veel, of de jeugdinternational van Engeland was een jaar geleden naar Real Madrid verkast. De Koninklijke ontving Elliott met alle egards en gaf hem een tour in het Santiago Bernabéu en het trainingscomplex.

Toen men aankwam bij het shirt van Sergio Ramos die aan de muur hing, werd er ontmoeting met de aanvoerder van Real aangeboden. "Nee, dat is prima, dank je", antwoordde Elliott volgens The Athletic. "Ik mag hem niet na wat hij heeft gedaan met Mohamed Salah." Elliott verwees daarmee naar de vermeende overtreding van Ramos op Salah tijdens Champions League-finale van 2018 in Kiev, waar hij met zijn vader als Liverpool-fan aanwezig was en Real Madrid uiteindelijk met 3-1 zag winnen.