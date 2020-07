‘Bosz vreest Engelse invasie na zakken vraagprijs naar maximaal 30 miljoen’

Peter Bosz moet nog steeds rekening houden met het vertrek van Leon Bailey, al zal de linksbenige vleugelaanvaller waarschijnlijk niet langer voor de hoofdprijs vertrekken bij Bayer Leverkusen. The Athletic meldt namelijk dat de vraagprijs voor Bailey, die in Duitsland nog drie seizoenen vastligt, is gezakt naar een bedrag tussen de twintig en dertig miljoen euro.

Verschillende Duitse media meldden vorig jaar nog dat er een transferkaartje van zestig miljoen euro om de nek hing van Bailey. Kort voor de uitbraak van het coronavirus was de transfersom naar verluidt al gezakt naar vijftig miljoen euro. Vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis houdt Leverkusen enkele maanden later een significant lager bedrag over aan een eventuele verkoop van Bailey, zo klink het in de analyse van bovengenoemd medium.

Volgens The Athletic staat de clubleiding van Leverkusen niet onwelwillend tegenover een tussentijds vertrek van Bailey, mits het gewenste bedrag op tafel wordt gelegd. De beleidsbepalers in de BayArena praten op korte termijn met de aanvaller en zijn management over de huidige situatie. Tijdens de finale van de Duitse beker van zaterdag, door Leverkusen met 4-2 verloren van Bayern München, zaten scouts van Manchester United, Manchester City, Liverpool en Everton op de tribune voor Bailey, die voortijdig naar de kant werd gehaald door Bosz. Manchester United ziet hem als alternatief voor Jadon Sancho, mocht er geen deal worden gesloten met Borussia Dortmund over een transfer.

De pas 22-jarige Bailey staat inmiddels op 24 doelpunten en 15 assists in 114 wedstrijden in het shirt van Leverkusen. De alom begeerde buitenspeler werd in 2017 overgenomen van Racing Genk. Met de transfer van drie jaar geleden was een transferbedrag gemoeid van 13,5 miljoen euro. Bailey heeft inmiddels zes interlands namens Jamaica achter zijn naam staan.