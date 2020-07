Bryan Linssen doet verhaal van Jan van Halst in Rondo af als ‘echt onzin’

Feyenoord maakte maandagmiddag eindelijk de komst van Bryan Linssen wereldkundig. De 29-jarige aanvaller komt transfervrij over van Vitesse en heeft zijn handtekening gezet onder een tot 2023 lopend contract. Jan van Halst vertelde zondagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport dat hij had gehoord dat trainer Dick Advocaat een sponsor heeft gebeld om de komst van Linssen te bekostigen, maar hij doet dit zelf in gesprek met het Algemeen Dagblad af als onzin.

“Jan Boskamp vertelde dat er een heel groot gat zat tussen wat Linssen vroeg en wat Feyenoord wilde bieden. Toen heeft Dick Advocaat een sponsor gebeld, want hij wilde per se Linssen hebben”, beweerde Van Halst. Linssen kan zich niet voorstellen dat dit in Rondo verspreide verhaal op waarheid berust. “Dat lijkt mij echt onzin. Ze hebben geen Arjen Robben binnengehaald.”

“Ik zat in een luxepositie, ik ging niet meteen op het eerste bod van een club in. Ik heb veel clubs afgewezen. En ik merkte dat mijn hart meer uit ging naar Feyenoord dan waar dan ook. Ik heb een goed gesprek gehad met Dick Advocaat. Dat gaf mij zo’n goed gevoel. Toen wilde ik naar Feyenoord. Ik ben blij dat ik nu voor een topclub speel”, geeft Linssen te kennen. De aanvaller vertelt dat hij ‘ontzettend blij’ is dat hij de knoop heeft doorgehakt.

“Of het een succes wordt, weet je nooit. Maar ik ga alles geven”, zo zegt de aanvaller vastberaden. “Ik wil echt heel graag. Feyenoord is een grote club, nu ik hier ben moet ik zorgen dat het een succes gaat worden ook. Dat er veel spelers zijn die het niet hebben kunnen maken, dat is zo. Ik ga ervoor zorgen dat ik niet tot dat rijtje behoor. Ik heb niet over namen van andere linkerspitsen gehad. Als je naar Feyenoord gaat, is er veel concurrentie. Dat is logisch. Je moet het zelf afdwingen.”