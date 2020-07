Unieke items Robben, Van Nistelrooij en De Ligt te koop tijdens voetbalveiling

Het betaald voetbal in Nederland organiseert van maandag 6 juli tot en met zondag 12 juli een bijzondere online veiling tijdens de Meer dan Voetbal-week. Alle 34 profclubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stellen unieke items en arrangementen ter beschikking. Er worden onder meer uniek shirts van Arjen Robben (FC Groningen), Ruud van Nistelrooij (vijftig jaar FC Den Bosch) en Mattijs de Ligt (Oranje Onder-17) aangeboden. De opbrengst van de veiling gaat naar de maatschappelijke projecten van de profclubs.

Er worden in totaal honderden items geveild, waaronder naast shirts ook gesigneerde voetbalschoenen, van onder meer Cyriel Dessers en Donyell Malen, en aanvoerdersbanden. "Deze Meer dan Voetbal-week laat zien dat alle Nederlandse betaaldvoetbalclubs niet alleen de focus hebben op de sportieve prestaties, maar ook dat zij maatschappelijke projecten hoog in het vaandel hebben staan", reageert Wesley Montijn namens de Keuken Kampioen Divisie.

"Het goede en waardevolle werk van de clubfoundations in de maatschappij verdient het om meer aandacht krijgen", verklaart Anja Geubbels, werkzaam bij de Eredivisie CV. Het is fantastisch dat deze week is opgezet met alle 34 clubs. Hopelijk wordt het ook financieel een succes zodat er een mooi bedrag voor de foundations wordt opgehaald." Er worden naast items dus ook arrangementen geveild. Er is onder meer de mogelijkheid om als mascotte van Ajax te fungeren, terwijl het tevens mogelijk is om op de officiële teamfoto van PSV te gaan.

De voetbalveiling gaan uitsluitend naar de clubfoundations. Met de campagne laat het betaald voetbal zien dat de profclubs meer zijn dan voetbal. De 34 clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voeren jaarlijks tussen de 500 en 1.000 maatschappelijk projecten en activiteiten uit, gericht op onder andere het tegengaan van eenzaamheid, bevorderen van een gezondere levensstijl en begeleiding van mensen naar werk. De Meer dan Voetbal-week is een nieuw initiatief van de Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie en de 34 betaald voetbalclubs. Een overzicht van alle veilingitems, arrangementen én maatschappelijke projecten van de Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisieclubs is te bekijken op Meer dan Voetbal.