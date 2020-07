NOS-commentatoren benoemen twee gedroomde versterkingen voor Ajax

Ajax moet alles op alles zetten om in ieder geval Myron Boadu en Owen Wijndal over te nemen van AZ, zo luidt de conclusie in de voetbalpodcast van de NOS. Arno Vermeulen, Jeroen Elshoff en Jan Roelfs bespreken wat Ajax nodig heeft om de selectie op peil te brengen. Daarin komen Boadu en Wijndal naar voren als gedroomde versterkingen, al, wordt er tegelijkertijd geconcludeerd dat AZ niet graag wil meewerken.

“Even speculeren: Onana zou nog steeds weg kunnen gaan. Van Tagliafico is de kans groot dat hij weggaat, want Ajax wil natuurlijk meewerken als daar goed geld komt. Hij is kandidaat nummer één om te vertrekken. Bij Van de Beek is het heel simpel: Real Madrid heeft een optie en als ze het geld betalen dat ze een jaar hebben afgesproken, is hij weg. Ziyech is al weg, dus dan kun je zeggen dat de as en het hart uit het elftal is. Ga je dat oplossen?”, zo vraagt Vermeulen zich af. Davy Klaassen wordt genoemd als opvolger voor Van de Beek en Elshoff zou het raar vinden als er niet reeds een kandidaat in beeld is.

“Als ze dat niet kunnen opvangen, is dat wel gek. Het vertrek van Van de Beek zit er al zo lang aan te komen. Dan is het raar als er niet een hele goede vervanger voor komt. De linksbackpositie is heel belangrijk, waar je eventueel ook nog met Daley Blind zou kunnen gaan spelen als je het niet voor elkaar krijgt een vervanger te halen. Er loopt in Alkmaar het een en ander rond”, verwijst Elshoff naar AZ. “Veertig kilometer verderop woont een uitstekende linksback, alleen Ajax en AZ hebben een gespannen relatie”, haakt Vermeulen in. “Boadu zou het gat voorin kunnen vullen. Of Stengs. En Wijndal zou voor Ajax een gedroomde linksback zijn. Misschien dat ze binnenkort om de tafel moeten om het een en ander te bespreken.”

“Boadu komt uit Amsterdam en alles in de wereld van het voetbal draait uiteindelijk om geld. Dat zal hier ook zo zijn: als Ajax de beurs trekt en een fors salaris neerlegt, zijn de wonderen de wereld nog niet uit”, voegt commentator Roelfs toe. Elshoff benadrukt dat de ambities van Boadu op dit moment ‘elders’ liggen. “De Champions League kan mogelijk een verschil maken, maar hij wil graag naar Engeland of Spanje.”

“Dat is het Bayern München-effect”, benadrukt Vermeulen. “Als Ajax minimaal twee spelers zou wegkopen, hebben ze AZ ontmand en ben je voor een deel van concurrent af. Het is mooi meegenomen voor Ajax. Als je versterkingen nodig hebt van Champions League-niveau, ga je niet heel de wereld over zoeken als die veertig kilometer verderop rondlopen. Ze zullen heel serieus kijken, misschien dat ze niet alle drie zullen komen.”