‘Tactisch is Miedema sterker dan veel mannen in het betaald voetbal, vind ik’

Vivianne Miedema is al enige tijd een van de meest toonaangevende speelsters in het vrouwenvoetbal. De topschutter van de Oranje Leeuwinnen en Arsenal werd vorige week door de Britse pers uitgeroepen tot de beste voetbalster van de Engelse Super League. Afgelopen seizoen kwam Miedema tot 29 doelpunten in 22 officiële wedstrijden. Daarnaast is de aanvalster topscorer aller tijden in het nationale elftal met 69 treffers in 88 interlands.

Broer Lars, sinds vorig jaar actief bij FC Den Bosch, heeft de opmars van Miedema van dichtbij meegemaakt. "Dat ik ’broertje van’ ben, heb ik nooit als een last ervaren", verklaart de twintigjarige aanvaller maandag in een onderhoud met De Telegraaf. "Ik heb het juist altijd mooi gevonden, ik vind het een eer en ben er trots op. Jaloers ben ik zeker niet. Allebei zijn we spits en vergelijkbare types, denk ik. Ik heb dus weinig op haar spel aan te merken, haha."

Miedema is onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van zijn zus, die sinds 2017 actief is in Engeland. "Meevoetballend is ze goed en tactisch is ze sterker dan heel veel mannen in het betaald voetbal, vind ik. Bij hen denk ik wel eens: snap je het wel? Bij Viev heb ik dat nooit." Ondanks de afstand is de onderlinge band nog steeds zeer hecht. "De laatste tijd hebben we vanwege het coronavirus ook veel andere dingen gedaan, zoals tennis, padel en fietsen. Maar uiteindelijk komen we altijd weer terug bij het voetbal."

Sarina Wiegman, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, benadrukt nog maar eens dat het heel knap is wat Miedema doet op zo’n jonge leeftijd. De aanvalster van Arsenal is ondanks alles pas 23 jaar oud. "Vivianne is nog jong, dat wordt wel eens vergeten. Ze kan met links, rechts en haar hoofd scoren. Haar spel is op alle fronten ontwikkeld. Bovendien heeft ze een goed spelinzicht. Soms zakt ze uit de spits en kan ze geweldige steekpasses geven", aldus de trainer die met Nederland het EK van 2017 won en in 2019 de finale van het WK bereikte.