‘El Ahmadi zei dat hij in Nederland nog maar voor een club wil spelen’

FC Twente is naarstig op zoek naar versterkingen voor komend seizoen en Eljero Elia en Karim El Ahmadi zijn volgens Jan Streuer voorname kandidaten om terug te keren in de Grolsch Veste. De technisch directeur van de Tukkers benadrukt echter ook dat de aanvaller en de middenvelder in Enschede niet hoeven te rekenen op een topsalaris. Elia beschikt bij Istanbul Basaksehir over een contract dat eind juli afloopt, terwijl El Ahmadi in de laatste fase van zijn verbintenis is aanbeland bij Al-Ittihad.

Streuer heeft reeds contact gehad met Elia en El Ahmadi, allebei met een verleden bij FC Twente én Feyenoord. "Wij kennen de situatie van deze spelers", verduidelijkt de bestuurder in gesprek met FOX Sports. "Voorlopig speelt Elia nog in Turkije, dus hij is nog niet terug. Voor El Ahmadi is het een beetje hetzelfde verhaal. Hij heeft gezegd dat hij in Nederland nog maar voor één club wil spelen en dat is Twente, maar dat hij hier komt spelen is nog geen zekerheid." Overigens liet Jack van Gelder vrijdag in Paniekvoetbal van Ziggo Sport weten dat FC Twente voorlopig niet de eerste keuze is van Elia

De opvolger van Ted van Leeuwen als technisch directeur hoopt dat El Ahmadi binnenkort definitief terugkeert bij de club. "Hij woont hier al en wil dingen doen in de regio. Dat kan dus een interessante speler voor ons zijn." De inmiddels 35-jarige El Ahmadi liet zich vorige maand tegenover TC Tubantia kort uit over zijn toekomst als clubspeler. "Ik wil wachten op wat er komen gaan, ik hou alle opties open."

Streuer blijft dus positief gestemd over de komst van Elia en El Ahmadi, maar FC Twente is zeker niet van plan zich in allerlei bochten te wringen om tot een definitief akkoord te komen. "We kunnen ze halen als de speler hier graag wil spelen, en ze hebben hier gespeeld", benadrukt de ervaren sportbestuurder. "Als hij dat wil en hij is bereid om voor een normaal salaris te spelen, dan is dat een mogelijkheid. Maar als ze echt voor het geld gaan, dan kunnen dat soort spelers niet", aldus Streuer, die voorlopig alleen de van FC Volendam afkomstige Gijs Smal naar FC Twente wist te halen.