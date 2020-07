Nieuw thuisshirt van Barcelona zorgt voor herkenning en enthousiasme

De klassieke verticale strepen keren vanaf volgend seizoen weer terug op het thuisshirt van Barcelona. Het nieuwe tenue waar de Catalanen hun thuiswedstrijden in gaan afwerken is reeds verschenen op de Zweedse website van kledingfabrikant Nike. Op social media wordt over het algemeen positief gereageerd op het shirt, dat fans doet denken aan het tricot van seizoen 2010/11.

Dit seizoen speelt Barcelona zonder de karakteristieke verticale strepen op het thuisshirt. De strepen werden ingeruild voor blauw-rode blokken en dat leidde tot de nodige verontwaardigde reacties. Er is nu voor gekozen om de verticale strepen volgend seizoen weer te laten terugkeren op het thuisshirt van Barcelona en alleen dat al zorgt voor positieve reacties. De blauwe en rode banen worden gescheiden door dunne gele lijnen, terwijl ook de kraag geel is.

Official: Barcelona's home kit for the 2020-21 season. [nike] pic.twitter.com/jocOCoRS2d — barcacentre (??) (@barcacentre) July 6, 2020

De gele accenten in het shirt doen veel fans denken aan seizoen 2010/11, toen Barcelona zijn thuiswedstrijden ook afwerkte in een tenue met een gele kraag. De Catalanen werden dat seizoen kampioen van Spanje, terwijl ook de Champions League werd gewonnen door Manchester United in de finale met 3-1 te verslaan. Op social media worden het nieuwe tenue en dat van seizoen 2010/11 dan ook veelvuldig met elkaar vergeleken.

New Barcelona shirt is better than some of their experimental efforts in recent years, and clearly heavily influenced by 2010-11. pic.twitter.com/wgR0f0MRNh — Kit Crimes ?? (@KitCrimes) July 6, 2020

De reacties op het nieuwe thuisshirt van Barcelona zijn over het algemeen uitermate positief. “Het eerste Barcelona-tenue in jaren dat ik enorm waardeer. Ik krijg er de Pep Guardiola-vibes van”, schrijft een twitteraar. Er zijn overigens niet louter positieve reacties, want veel Engelse twitteraars vergelijken het nieuwe shirt van Barcelona met dat van Crystal Palace. Een deel van de critici richten de pijlen op kledingfabrikant Nike, dat eerder veel kritiek kreeg op het ‘zigzag-shirt’ van Internazionale. “Dus ieder Nike-tenue wordt lelijk komend seizoen?”, zo valt er te lezen.

Wilfried Zaha in het shirt van Crystal Palace, dat twitteraars op het nieuwe shirt van Barcelona vinden lijken.