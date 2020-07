Mourinho slaat keihard terug naar Arsenal: ‘Grijpen alles aan om wat te vieren’

Arsenal won vorige week zondag met 1-2 van Sheffield United in de kwartfinale van de FA Cup. Vier dagen later, op donderdagavond, verloor aartsrivaal Tottenham Hotspur in de Premier League met 3-1 van the Blades, waarna een plaagstootje volgde van de social media-afdeling van Arsenal. Manager José Mourinho is niet bepaald onder de indruk van de kwinkslag vanuit het andere deel van Noord-Londen.

"Het is niet makkelijk om op Bramall Lane van Sheffield United te winnen, hier een reminder van hoe je dat doet", viel afgelopen vrijdag te lezen op de Facebook-pagina van Arsenal, dat inmiddels over Tottenham heen is gesprongen op de ranglijst. In aanloop naar het thuisduel met Everton van maandagavond reageert Mourinho op de het hele gebeuren. "Ik denk dat als ze bovenaan zouden staan in de Premier League of zouden meedoen om een plek in de top vier, ze niet zo'n plezier zouden beleven aan de problemen van anderen. Het zegt meer over hen dan over ons."

It's not easy beating Sheffield United at Bramall Lane ?? Here's a reminder of how it's done ???? Geplaatst door Arsenal op Vrijdag 3 juli 2020

Arsenal bezet de enigszins teleurstellende zevende plaats, terwijl Tottenham is afgezakt naar plek tien. "Ze hebben weinig te vieren, dus ze moeten elke kans aangrijpen om dat toch te kunnen doen", gaat Mourinho verder. De Portugese manager is overigens niet boos op zijn collega Mikel Arteta. "Ik wil Arsenal niet linken aan een post of tweet. Degene die dat heeft gedaan, deed het waarschijnlijk op eigen houtje. Ik denk niet dat Arteta dat heeft gepost en ik denk ook niet dat Granit Xhaka of een andere aanvoerder het is geweest. Het is waarschijnlijk een of andere gast die al drie maanden thuis werkt (vanwege de coronacrisis, red.)."

Mourinho weet dat Tottenham behoorlijk ver verwijderd is van de Europese plaatsen in de Premier League, maar de voormalig manager van onder meer Chelsea en Manchester United wanhoopt niet. "In deze selectie zitten veel spelers met de juiste leeftijd, de juiste kwaliteiten en de juiste ambitie. Ik denk dat over drie, vier of vijf jaar de kern van dit elftal nog steeds bij elkaar is." Grote aankopen hoeven deze zomer dan ook niet te worden verwacht. "We hoeven niet heel veel meer te veranderen. Ik vind dat we hier nu al een kern vol belangrijke spelers hebben. Ik wil soms ook te snel en te veel, maar we moeten ook gewoon realistisch zijn. Dit is een proces."