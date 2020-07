Beelden van BT Sport leiden tot speculatie over toptransfer Nathan Aké

Bournemouth ging afgelopen zaterdag met 5-2 onderuit op bezoek bij Manchester United. Nathan Aké stond bij the Cherries negentig minuten binnen de lijnen en wordt de laatste tijd vaker in verband gebracht met een toptransfer. Uit beelden die BT Sport deelt, blijkt dat ook Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer bijzonder gecharmeerd is van de 25-jarige centrumverdediger.

Bournemouth, dat negentiende staat in de Premier League en derhalve een degradatieplaats bezet, kwam op Old Trafford nog op voorsprong, maar ging uiteindelijk met 5-2 onderuit door doelpunten van Mason Greenwood (tweemaal), Anthony Martial, Marcus Rashford en Bruno Fernandes. Na afloop zocht Solskjaer Aké op om hem geluk te wensen voor het restant van het seizoen, dat nog vijf wedstrijden duurt. Bournemouth moet daarin een punt goedmaken ten opzichte van Watford, terwijl Aston Villa een gelijk aantal punten en een beter doelsaldo heeft.

Swear he says ‘we need a left footed CB, keep going’ pic.twitter.com/bRCBSzZ4Gt — utdcover (@utdcover) July 5, 2020

“Veel geluk. Je hebt soms een beetje geluk van je centrumverdedigers nodig. Blijf gewoon doorgaan”, zegt Solskjaer volgens de ondertiteling van BT Sport tegen Aké. Op Twitter wordt echter gesuggereerd dat de Noorse manager van Manchester United in zijn tweede zin iets heel anders zegt. “We hebben een linksbenige centrumverdediger nodig, blijf gewoon doorgaan”, denken de nodige twitteraars uit de mond van Solskjaer te horen. Tegen Bournemouth werd het centrale duo in de verdediging van Manchester United gevormd door Harry Maguire en Victor Lindelöf.

The Athletic maakte vorige week melding van de belangstelling van Manchester City en Chelsea voor Aké, wiens contract bij Bournemouth nog loopt tot medio 2022. Chelsea zou een terugkoopoptie van 45 miljoen euro hebben, maar Manchester City is desondanks het meest concreet. “De Nederlander werd voor de winterse transferwindow al bekeken door City. Hoewel er destijds geen actie werd ondernomen, is de interesse nu geïntensiveerd. Er hebben al gesprekken plaatsgevonden met betrekking tot een eventuele deal”, schreef David Ornstein, een gerespecteerd journalist in Engeland die voorheen werkzaam was bij de BBC.