Man United pakt uit in beslissende fase en verblijdt fans met nieuwe deal

Nemanja Matic heeft zijn contract bij Manchester United verlengd. De Engelse club meldt maandag via de officiële kanalen dat de 31-jarige middenvelder zijn krabbel heeft gezet onder een verbintenis tot medio 2023. De 48-voudig Servisch international lag tot voor kort nog tot volgend jaar zomer vast op Old Trafford.

"Ik ben erg blij dat ik onderdeel blijf uitmaken van deze geweldige club", zegt de voormalig middenvelder van onder meer Vitesse, die sinds 2017 actief is bij the Red Devils en tot op heden tot 114 wedstrijden kwam voor de club. "Ik heb als speler nog heel veel te bieden en nog heel veel om te bereiken. Om dat samen met Manchester United te doen is een enorme eer."

"Dit is een fantastische ploeg om onderdeel van uit te maken. We hebben een goede balans tussen jeugd en ervaring in de selectie. Het is een hechte groep. We zitten nu in de beslissende fase van het seizoen en we spelen goed. We gaan door met vechten en proberen zo hoog mogelijk te eindigen", besluit de routinier. Manchester United staat met 55 punten vijfde op de ranglijst, met drie en twee punten achterstand op respectievelijk Leicester City en Chelsea.

Matic vormt met Paul Pogba en aankoop Bruno Fernandes een sterk middenveld, stelt Ole Gunnar Solskjaer vast. De manager is verheugd dat Matic zich voor langere tijd heeft verbonden aan de club. "Zijn ervaring en leiderschap zijn onmisbaar voor deze jonge groep. Hij weet inmiddels exact wat het betekent om speler van Manchester United te zijn", aldus de Noor.