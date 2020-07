Gewilde Tukker reageert op enorme belangstelling uit Bundesliga

Joël Drommel is klaar voor een stap hogerop. De 23-jarige doelman van FC Twente heeft over belangstelling niet te klagen. Onder meer Club Brugge en een aantal Duitse clubs hebben interesse in de sluitpost, wiens contract in de Grolsch Veste in 2021 afloopt.

Volgens het Noordhollands Dagblad hebben Hertha BSC, Union Berlin, FC Augsburg en VfB Stuttgart interesse in de keeper. “Dat vind ik echt een heel mooie competitie, ja", zegt Drommel tegen de krant over de Bundesliga. "Ik keep nu al praktisch in Duitsland, Enschede ligt tegen de grens, haha. En de Champions League is natuurlijk ook niet verkeerd", doelt Drommel op de belangstelling van Club Brugge.

Na vijf seizoenen FC Twente zegt Drommel toe te zijn aan de volgende stap in zijn loopbaan. In zijn contract is een optie opgenomen voor nog een jaar. "Het is ook niet zo dat het een straf is als ik hier nog een jaar blijf, zeker niet. Ik heb nog niet met de clubleiding gesproken. Ik lees dat ze me graag willen behouden, maar bij het juiste bod ook bereid zijn me te laten gaan", aldus Drommel, die volgens Voetbal International anderhalf tot drie miljoen euro moet kosten.