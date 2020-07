Feyenoord heeft eindelijk beet: Bryan Linssen tekent in De Kuip

Bryan Linssen mag zich speler van Feyenoord noemen. De 29-jarige aanvaller doorstond maandag zonder problemen de medische keuring en heeft vervolgens zijn handtekening gezet onder een contract voor drie jaar in De Kuip, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Linssen is na Mark Diemers en Christian Conteh de derde versterking voor de selectie van trainer Dick Advocaat voor het nieuwe seizoen. Technisch directeur Frank Arnesen slaagde er bovendien in Leroy Fer en Orkun Kökcü met nieuwe contracten voor de club uit Rotterdam te behouden.

Linssen, die transfervrij overkomt van Vitesse, stond al geruime tijd in de belangstelling van Feyenoord. De Rotterdammers deden hem tot twee keer toe een aanbieding, maar Arnesen slaagde er niet in om tot een akkoord te komen met het doelwit. De deal ketste beide keren af op de financiële voorwaarden. Naar verluidt wilde Linssen, die ook interesse genoot van Burnley en Union Berlin, zich onttrekken aan het loonoffer dat spelers van Feyenoord brengen door de coronacrisis. Het is niet bekend of hij die eis inmiddels heeft laten vallen. Voetbal International meldde dat Feyenoord een jaarsalaris van zes ton bood, terwijl Linssen mikte op een miljoen euro.

"Jan Boskamp vertelde dat er een heel groot gat zat tussen wat Linssen vroeg en wat Feyenoord wilde bieden. Toen heeft Dick Advocaat een sponsor gebeld, want hij wilde per se Linssen hebben", zei Jan van Halst zondagavond in Rondo. De aanvaller was transfervrij nadat zijn contract bij Vitesse was afgelopen. Eerder speelde Linssen in het shirt van FC Groningen, Heracles Almelo, VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard.

"Het is geen geheim dat we al langer gecharmeerd zijn van Bryan", laat technisch directeur Frank Arnesen namens Feyenoord weten. "Zijn manier van spelen, zijn drive en zijn voorkomen passen goed bij Feyenoord. Doelpunten maken is heel belangrijk in het voetbal en met deze statistieken laat Bryan zien dat hij doeltreffend is en daarmee van grote toegevoegde waarde kan zijn voor Feyenoord. Mooi dus dat we er alsnog zijn uitgekomen. Zowel voor hem als voor ons is dit een stap vooruit."