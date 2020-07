‘Het is mijn goed recht als international om niet meer mee te doen aan VI’

Merel van Dongen staat nog steeds achter de boycot van Veronica Inside. De internationals van het Nederlands elftal gaan niet meer in gesprek met het tv-programma na een opmerking van Johan Derksen over een Zwarte Piet ('Weten we zeker dat dat Akwasi niet is?'). "Ik mis van beide kanten het inlevingsvermogen", zegt Van Dongen, die een toptransfer van Real Betis naar Atlético Madrid maakt, over het racismedebat.

"Het zou fijn zijn als we wat beter naar elkaar gaan luisteren. En over Veronica Inside: vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Ik begrijp de kritiek op onze boycot. Daar heb ik ook naar geluisterd, maar als je continu groepen mensen kwetst, dan komt er een moment dat mensen daar klaar mee zijn en de handen van je af trekken", vervolgt de Oranje Leeuwin tegenover het Algemeen Dagblad.

Racismedebat houdt aan: 'Hypocriet is dat zij straks als eerste in Qatar zitten'

Van Dongen is verbaasd dat men zo stond te kijken van de boycot. "Daarmee zeg ik niet dat de mannen van Veronica Inside niet meer mogen zeggen wat ze willen, maar dat ik daar als international niet meer aan meedoe. Niets meer, niets minder. Dat is ook mijn goed recht. Ik sta nog steeds honderd procent achter de boycot", aldus de 27-jarige verdedigster.

"Het staat zo ver af van de normen en waarden waar wij als Nederlands elftal voor staan", vervolgt Van Dongen. "Het kost niets om aardig te zijn tegen elkaar. Luister, van mij hoeft op televisie echt niet iedereen politiek correct te zijn. Maar ik mis wél het inlevingsvermogen op sommige momenten. Het is een huiskamersfeer, maar wel eentje met de impact van een verkiezingsdebat. Dat vergeet men wel eens."