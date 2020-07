‘Monaco spendeert tientallen miljoenen mogelijk aan fenomeen van PSV’

Donyell Malen staat in de belangstelling van AS Monaco. Le10Sport meldt dat de 21-jarige aanvaller van PSV in beeld is bij de Monegasken als mogelijke opvolger van Wissam Ben Yedder. Laatstgenoemde spits wordt gelinkt aan een transfer, waardoor de Ligue 1-club wellicht bij de Eindhovenaren uitkomt voor de viervoudig Oranje-international.

Ben Yedder wordt al maandenlang in verband gebracht met een overstap, zoals naar Manchester United. De 29-jarige Fransman werd afgelopen zomer voor veertig miljoen euro overgenomen van Sevilla en AS Monaco zou deze zomer eveneens een dergelijke som willen incasseren bij een vertrek. Ben Yedder zou volgens Franse media graag een nieuwe stap in zijn loopbaan willen zetten.

SEIZOENSOVERZICHT PSV | Een hoopvolle start, sportieve malaise en een plotseling eind

Bij een verkoop van de ervaren spits richt AS Monaco de pijlen volgens de berichtgeving op Malen. Hoewel de aanvaller sinds december niet meer in actie is gekomen door een blessure en de coronacrisis, ziet AS Monaco veel potentie in 'het fenomeen'. Malen wist in de eerste seizoenshelft veel indruk te maken met 17 goals en 9 assists in 25 wedstrijden in alle competities.

Malen, die eerder al werd gelinkt aan onder meer Barcelona, Juventus, AC Milan en Napoli, ligt nog tot medio 2024 vast in Eindhoven. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldde eerder op Twitter dat het plan van Malen echter is om komend seizoen weer te gaan scoren voor PSV. "In de voetballerij is niks honderd procent zeker en geruchten zullen er altijd zijn, maar de intentie is dat hij bij PSV na zijn blessure weer op stoom raakt", aldus de journalist.