Racismedebat duurt voort: ‘Hypocriet dat zij straks als eerste in Qatar zitten’

Aad de Mos, voormalig trainer en reeds werkzaam als analist, is verbaasd over de ophef die woedt rondom de vermeende racistische uitspraken van Johan Derksen in Veronica Inside. Spelers van het Nederlands Elftal willen niet meer praten met de zender van John de Mol, maar zij kregen niet van iedereen steun. In dit eerste deel uit het exclusieve interview van DAZN met De Mos constateert de oud-coach dat het racismedebat wellicht het gevolg is van de komkommertijd. "Johan Derksen is een racist of geen racist, er is geen middenweg meer."