‘Na Ajax feliciteerde niemand van de trainers mij met mijn debuut’

Gustavo Hamer ruilt PEC Zwolle in voor Coventry City. De 23-jarige middenvelder verkast voor circa anderhalf miljoen euro naar Engeland, nadat het eerste contact in januari al was gelegd. Hamer weet echter nog weinig van zijn nieuwe bestemming. "Door de coronacrisis kon ik niet in de stad of in het stadion gaan kijken", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Een huis uitzoeken? Dat hebben mijn vriendin Esmeralda en ik allemaal aan de hand van foto's en beelden gedaan", vervolgt Hamer, die aangeeft dat de Championship-club echt voetbal wil spelen. Manager Mark Robins wilde de voormalig speler van Feyenoord graag hebben. "Hij schetste een duidelijk plan. Toen heb ik ja gezegd, zonder ooit in Coventry te zijn geweest."

Hamer benadrukt dat het 'plan' doorslaggevend was. Volgens hem is heel veel in de voetbalwereld gebaseerd op toeval, een kwestie van geluk hebben. "Als je jeugdspeler bent bij een grote profclub, zoals ik bij Feyenoord was, zeggen de mensen tegen je: Als je heel hard werkt, kun je het halen. Ik vraag het me echt af." Hamer maakte wel zijn debuut bij Feyenoord: op 2 april 2017, in het kampioensseizoen van de Rotterdammers, tegen Ajax in Amsterdam.

"We verloren dat duel met 2-1 van Ajax. Na afloop feliciteerde niemand van de trainers mij met mijn debuut. Rick Karsdorp, een geweldige jongen die iedereen helpt, zei dat ik mijn shirt moest houden en dat als dat een probleem was, dat hij dat zou betalen. Mijn ouders hadden wel champagne klaargezet thuis in Leiden. Om te vieren dat ik had bereikt waar ik jarenlang zo hard voor had geknokt."

Hamer is trots op de landstitel van Feyenoord, maar hij had niet het gevoel dat hij verder kon groeien in De Kuip. Hij verkaste op huurbasis naar FC Dordrecht. "Assistent-trainer Jean-Paul van Gastel belde één keer om te vragen hoe het met mij ging. Verder hoorde ik nooit iets van Feyenoord. Niet over hoe ik speelde en ook niet over wat er beter moest."

"Ik ging destijds naar FC Dordrecht en zei tegen Martin van Geel, de technisch directeur van Feyenoord: Maar na het seizoen zou de conclusie kunnen zijn dat ik geen ervaring heb in de Eredivisie en dus niet kan terugkeren naar De Kuip. Daar zou geen sprake van zijn, verzekerde hij mij. Wat denk je? Na een jaar Keuken Kampioen Divisie was de conclusie dat ik nog ervaring miste op het hoogste niveau. Ja, je moet het écht zelf doen", besluit Hamer.