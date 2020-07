‘Overmars in actie na positief advies Ajax-scouts over Abdel Rahman Magdi’

Ajax heeft het oog laten vallen op Abdel Rahman Magdi. Volgens Egyptische media wordt de 22-jarige buitenspeler sinds vorig jaar gevolgd door verschillende Nederlandse clubs. Mohamed Helmi, zaakwaarnemer van de aanvaller van Ismaily, bevestigt de interesse van Ajax en laat weten dat hij twee miljoen dollar moet kosten, omgerekend 1,7 miljoen euro.

Rahman Magdi verscheen vorig jaar bij Ajax op de radar toen hij indruk maakte op de Afrika Cup Onder-23, waar hij zich vaste basisspeler mocht noemen. Egypte overleefde de groepsfase als winnaar en in de halve finale werd Zuid-Afrika met 3-0 verslagen, mede door twee doelpunten van Magdi. De finale tegen Ivoorkust werd na verlenging met 2-1 gewonnen. Vijf spelers van Egypte werden opgenomen in het Team van het Toernooi, maar de naam van Magdi ontbrak. Desondanks maakte hij genoeg indruk op Ajax.

De Amsterdammers stuurden naar verluidt ook na het toernooi scouts om hem te volgen. Ajax zou overtuigd zijn geraakt. “Na AFCON 2019 hebben Ajax en andere clubs uit Nederland hem een aanbieding gedaan”, wordt Helmi geciteerd door Egyptische media, waaronder EG24News. “Door de coronacrisis zijn de onderhandelingen gestaakt. Ajax wil Magdi nog steeds hebben, maar ze moeten twee miljoen dollar voor hem betalen.”

Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft nog geen bod uitgebracht op Magdi, die in 2019 zijn debuut maakte in de nationale ploeg in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Niger. Ajax is niet bereid om te voldoen aan de vraagprijs. De Eredivisie-club wil Magdi aantrekken voor een lager bedrag en wil Ismaily, de nummer negen in de Egyptische competitie in het afgebroken seizoen, mee laten delen in de transfersom bij een eventuele verkoop van de linkspoot in de toekomst.