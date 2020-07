Van Hanegem weerlegt kritiek op inkomende Feyenoord-transfers

Feyenoord versterkte zich voor het nieuwe seizoen met Mark Diemers en Christian Conteh, terwijl de verwachting is dat Bryan Linssen maandag gepresenteerd wordt. Willem van Hanegem laat zich in zijn column voor het Algemeen Dagblad positief uit over het werk van technisch directeur Frank Arnesen tot dusver. Hij denkt dat de komst van Diemers en Linssen goed kan uitpakken.

Rondom het aantrekken van Diemers en Linssen klonk er enige kritiek vanuit de buitenwacht. “Bij Feyenoord hoor ik: Mark Diemers van Fortuna en Bryan Linssen van Vitesse, maken die het elftal nou beter? Diemers vind ik zelf wel een speler die iets kan, dat kan best eens goed uitpakken in De Kuip. Daar geloof ik wel in”, aldus Van Hanegem. “En Linssen is in de Eredivisie een speler die goals maakt. Feyenoord zoekt het nou eenmaal in een bepaalde vijver en met dat in het achterhoofd kan ik op voorhand best leven met deze namen.”

“Oké, het zijn geen publiekstrekkers zoals Arjen Robben bij FC Groningen dat wel is”, vervolgt de oud-middenvelder. Hij kijkt uit naar de rentre van Robben. “Die brengt echt wat teweeg in Groningen en in de Eredivisie als geheel. Nu al. Ik heb al vaker geroepen dat een voetballer vooral beter wordt door andere goede spelers bij hem op het veld. Robben gaat dat dus doen. Voor een trainer is het dan zaak dat Robben randzaken aan anderen kan overlaten. Danny Buijs moet ervoor zorgen dat Robben straks niet gaat meepraten over welk soort brood er wordt gegeten en over de kleur van de bus. Maar daar ben ik niet bang voor bij Robben.”

In navolging van Robben denkt ook Sneijder na over een rentree in de Eredivisie. Mogelijk gaat hij aan de slag bij FC Utrecht. De Kromme vindt dat geen goed idee. “De poging van de aanhang van FC Utrecht om Wesley Sneijder over te halen weer te beginnen, moeten we niet te serieus nemen. Ik ben zelf de laatste die vindt dat Sneijder kilo's moet afvallen. Hij is gestopt met voetballen, zo ziet hij er ook uit. Geen probleem. Laat het zo.”