Insigne laat Kluivert en co dankzij fabuleus doelpunt met lege handen achter

Napoli heeft AS Roma zondagavond aan de zegekar weten te binden. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso was in eigen stadion met 2-1 te sterk voor de Romeinen, waar Justin Kluivert ruim een uur binnen de lijnen stond. Een fabuleus doelpunt van Lorenzo Insigne, tien minuten voor het einde, bracht uiteindelijk de beslissing in het Stadio San Paolo, waardoor Napoli en AS Roma nu hetzelfde aantal punten hebben in de Serie A.

Voor zowel Napoli als AS Roma is een plaats in de top vier, en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League, behoorlijk uit het zicht verdwenen. Voorafgaand aan het onderlinge treffen bedroeg de achterstand van de Romeinen op nummer vier Atalanta vijftien punten, terwijl Napoli zelfs achttien punten achter de verrassend presterende werkgever van Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens. I Partenopei verzekerden zich door het winnen van de Coppa Italia echter al van een Europees ticket.

Lorenzo Insigne ontvangt hier de bal en dan gebeurt DIT! ?????? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 5 juli 2020

In de eerste helft werd er door beide partijen nog niet gescoord, al was Napoli wel dichtbij. Een kopbal van Arkadiusz Milik raakte de lat en het was niet voor het eerst dit seizoen dat de ploeg van trainer Gennaro Gattuso het houtwerk trof. Alleen Manchester City raakte in deze jaargang voorlopig vaker de lat of paal dan Napoli: 22 om 21. Pas tien minuten na rust werd de ban gebroken door de thuisploeg.

Mário Rui vond met een afgemeten voorzet José Callejón, die AS Roma-doelman Pau López van dichtbij kansloos liet. Lang kon Napoli niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten later was het alweer gelijk. Kluivert fungeerde als bliksemafleider bij de loopactie van Henrikh Mkhitaryan, die vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend kon uithalen. Lang stevende het duel vervolgens af op een gelijkspel, tot Insigne tien minuten voor het einde op geweldige wijze de 2-1 in de verre hoek krulde. Een mooi moment voor AS Roma was nog wel de rentree van Nicolò Zaniolo, die terugkeerde na een kruisbandblessure.