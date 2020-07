Matthijs de Ligt gaat op dubbeldate met favoriete ploeggenoot van Juventus

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Matthijs de Ligt begint steeds beter zijn draai te vinden bij Juventus en lijkt in Italië veel steun te hebben aan ploeggenoot Daniele Rugani. Schoonvader Keje Molenaar onthulde in maart al dat De Ligt en zijn vriendin AneeKee Molenaar goed bevriend zijn met Rugani en diens partner Michela Persico, en dat bleek zondag andermaal, toen de twee verdedigers van Juventus en hun aanhang samen genoten van het prachtige weer in Italië.