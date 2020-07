ED kent eerste tegenstander PSV en speculeert over aantal toeschouwers

PSV speelt op 15 augustus zijn eerste oefenwedstrijd tegen Vitesse in het Philips Stadion mét publiek, zo meldt het Eindhovens Dagblad zondagavond. Het regionale dagblad schrijft dat er vermoedelijk tien- tot vijftienduizend toeschouwers aanwezig zullen zijn bij het duel. Zes dagen na de oefenwedstrijd tegen Vitesse neemt PSV het ook nog vriendschappelijk op tegen Willem II.

Er was al bekend geworden dat PSV bij het oefenduel met Vitesse een ‘belangrijke test met armbandjes’ uitvoert. “Een aantal ondernemingen denkt een soort ei van Columbus te hebben gevonden. Ze hebben een ingenieuze 'Brainport-armband' ontwikkeld, die ervoor zorgt dat dragers razendsnel weten of ze op bijvoorbeeld tribunes of in een concertzaal nauw in contact zijn geweest met een besmet persoon”, schreef Rik Elfrink, PSV-watcher voor het Eindhovens Dagblad.

Door de test met de armbandjes kunnen er bij het oefenduel in het Philips Stadion weer ‘duizenden supporters’ aanwezig zijn. John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, moet nog besluiten hoeveel mensen er precies welkom zijn. Kinderen en gezinnen mogen weer bij elkaar zitten, voor de rest van de mensen geldt de anderhalve meter afstand. Het Eindhovens Dagblad schat dat er tien- tot vijftienduizend mensen aanwezig kunnen zijn bij de eerste oefenwedstrijd van PSV in het Philips Stadion, dat plaats biedt aan totaal 35.000 toeschouwers.

PSV oefent in aanloop naar de herstart van de Eredivisie dus tegen achtereenvolgens Vitesse (15 augustus) en Willem II (21 augustus), in het kader van het FOX Sports-oefenprogramma. De Eredivisie zal in het weekend van 12 september worden hervat, terwijl PSV op 24 september voor het eerst moet aantreden in de voorronde van de Europa League.