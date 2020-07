Griezmann en Suárez scoren briljant na geweldige assists van Messi

Barcelona leidt zondagavond met 1-3 halverwege in de competitiewedstrijd tegen Villarreal, door treffers van Luis Suárez en Antoine Griezmann en een eigen doelpunt van Pau Torres. De 1-3 van Griezmann viel op slag van rust en was wonderschoon: na een assist met de hak van Lionel Messi vond de Franse aanvaller vanbuiten de zestien de verre hoek met een subtiele lob. Het betekende voor Griezmann zijn eerste goal in LaLiga sinds 15 februari, toen hij trefzeker was in de thuiswedstrijd tegen Getafe (2-1).