Dwaze actie van Sofiane Feghouli zorgt voor bloedstollende titelrace

Istanbul Basaksehir en Trabzonspor zijn met nog vier speelrondes voor de boeg de twee laatste overgebleven kanshebbers in de Turkse titelrace. Basaksehir won zaterdagavond al met 0-2 bij Antalyaspor en Trabzonspor zegevierde vanavond met 1-3 op bezoek bij Galatasaray. Basaksehir is koploper met 63 punten uit 30 speelrondes en heeft 2 punten meer dan Trabzonspor, maar het onderling resultaat én doelsaldo is in het voordeel van Karadeniz Firtinasi. Voor het Galatasaray van trainer Fatih Terim resteert de strijd om plaats drie.

Galatasaray speelde vorige week met 1-1 gelijk bij Istanbul Basaksehir en haakte daarmee definitief af in de titelrace, terwijl Trabzonspor na twee remises op rij voor zijn laatste kans speelde. Het sleutelmoment in de wedstrijd voltrok zich vanavond in de 32ste minuut. Manuel da Costa, ex-verdediger van PSV, zette op de helft van Trabzonspor een harde tackle van achter in op Sofiane Feghouli, waarna de Algerijnse aanvaller van Galatasaray een natrappende beweging maakte. Arbiter Cüneyt Cakir nam het natrappen zelf niet waar, maar besloot Feghouli na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) alsnog met een directe rode kaart van het veld te sturen.

Galatasaray kwam zo al relatief vroeg met tien man te staan en raakte de controle over de wedstrijd gaandeweg volledig kwijt. Trabzonspor ging met meer vertrouwen spelen en wist nog in de eerste helft een gaatje te slaan. Alexander Sörloth kroop bij een lage voorzet van Caleb Ekuban in het strafschopgebied voor directe tegenstander Ryan Donk, waarna de Noorse spits van Trabzonspor een schot op doel wist af te lossen. Sörloth werd na zijn uithaal nog echter getoucheerd door Donk, waarna Cakir, opnieuw na raadpleging van de VAR, een strafschop toekende aan de bezoekers. José Sosa ontfermde zich over het buitenkansje en schoot Trabzonspor vanaf elf meter overtuigend op voorsprong: 0-1.

Kort na de onderbreking was Badou Ndiaye dicht bij de 0-2. De Senegalese middenvelder zocht van net buiten het strafschopgebied de verre hoek met de rechtervoet, maar Okan Kocuk, in het doel van Galatasaray nog altijd de vervanger van de zwaar geblesseerde Fernando Muslera, redde adequaat. Bij Trabzonspor was Abdülkadir Parmak de grote uitblinker. De enkelvoudig international van Turkije, 25 jaar, heerste op het middenveld en gaf in de 59ste minuut fraai zijn visitekaartje af: onder druk van Ömer Bayram en Jean Michaël Seri maakte hij op eigen houtje met de bal aan de voet prachtig de oversteek van de verdediging naar de aanval.

Trabzonspor bleef ondertussen rustig doorvoetballen en wist twintig minuten voor tijd alsnog op 0-2 te komen. José Sosa bracht de bal vanaf de rechterflank hoog in de zestien, waar Filip Novak boven Jesse Sekidika uitsteeg en met het hoofd scoorde. De ploeg van Hüseyin Cimsir speelde daarna een gewonnen wedstrijd en stuurde de thuisploeg van het kastje naar de muur. Abdülkadir Ömür was dicht bij de 0-3 nadat hij rechtsback Marcelo Saracchi had dolgedraaid, maar de inzet van het 21-jarige toptalent werd vervolgens onder de lat weggetikt door Kocuk. Trabzonspor stevende af op een probleemloze slotfase, maar in de blessuretijd werd het toch nog even spannend. Hüseyin Türkmen vloerde Taylan Antalyali in de zestien, waarna Serri in de 93ste minuut vanaf de strafschopstip voor de aansluitingstreffer tekende. Galatasaray mocht daardoor nog even hopen op een gelijkspel, maar Trabzonspor hield het hoofd koel en liep in de 95ste minuut via Sörloth alsnog uit naar een 1-3 zege. Hij zette sterk door en schoot uiteindelijk laag raak.