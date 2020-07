Gullit: ‘Kijk naar De Ligt: hij heeft een verschrikkelijk seizoen meegemaakt’

Sven Botman staat op het punt Ajax te verlaten voor een avontuur in Frankrijk bij Lille OSC. De twintigjarige centrumverdediger gaat de Amsterdamse club naar alle waarschijnlijkheid een transfersom van tussen de acht en negen miljoen euro opleveren en dat verbaast Marco van Basten.

Van Basten heeft Botman het afgelopen seizoen regelmatig aan het werk gezien bij Heerenveen, dat de jonge stopper huurde van Ajax, en raakte amper onder de indruk van hem. "Hij heeft op mij geen sterke indruk gemaakt toen hij voor Heerenveen speelde. Hij is verdedigend redelijk, opbouwend vind ik hem matig. Hij heeft een goed linkerbeen, is lang en kan goed koppen. Negen miljoen is volgens mij een goede verkoop", zegt de oud-spits zondagavond bij Ziggo Sport.

Van Basten voegt er wel aan toe dat Botman 'nog een jonge jongen is'. Bovendien denkt de analist dat de linksbenige verdediger qua speelstijl prima in de Ligue 1 past. "Zo’n jongen kan in Frankrijk prima uit de voeten, omdat er daar minder wordt verwacht van zo’n speler. Daar moet je verdedigen en tegenhouden. In Nederland wordt er veel meer van je verwacht in voetballend opzicht. Het kan best een goede leerschool voor hem zijn. Met de jaren kan ik hij best een goede verdediger worden."

Tafelgenoot Youri Mulder geeft Van Basten gelijk over de beperkingen van Botman. "Ik vind hem een goede, pure verdediger. Maar ik weet niet of hij opbouwend goed genoeg was voor Ajax", aldus Mulder. Ruud Gullit merkt op dat Botman mogelijk nog lang niet zijn plafond heeft bereikt. Hij wist onder meer op de ontwikkeling die Matthijs de Ligt gedurende dit seizoen heeft doorgemaakt bij Juventus. "Je kunt als speler ook beter worden. Kijk naar De Ligt: hij heeft een verschrikkelijk seizoen meegemaakt. En nu is hij gewoon de man daar!"