Koeman geeft bij Studio Sport stellige reactie over eventuele rentree Sneijder

Arjen Robben maakte vorige week bekend dat hij werkt aan een rentree bij FC Groningen. Mogelijk krijgt de 36-jarige vleugelaanvaller volgend seizoen in de Eredivisie gezelschap van generatiegenoot Wesley Sneijder, die door de fans van FC Utrecht is gevraagd om nog een seizoen in De Galgenwaard te komen spelen. Bondscoach Ronald Koeman zegt bij Studio Sport dat hij geen ‘prognoses’ wil loslaten op een eventueel rentree van Robben bij Oranje en is tegelijkertijd stellig over de kans dat Sneijder nog aan de slag gaat bij FC Utrecht.

“Ja, geweldig voor FC Groningen. Ik denk dat Groningen dit nodig heeft, ze hebben moeilijke seizoenen achter de rug. Ook minder publiek op de tribunes. Dan is de terugkeer van Arjen Robben geweldig. Laten we hopen dat hij fit wordt en zijn niveau weer haalt”, begint Koeman over de terugkeer van Robben bij FC Groningen. De bondscoach krijgt vervolgens de vraag of de aanvaller eventueel ook weer in beeld kan komen bij Oranje.

“Nou, ten eerste heeft Arjen zelf aangegeven te stoppen met het Nederlands elftal. Ik ben bij hem in München geweest, voor ik begon als bondscoach. Toen gaf hij aan dat hij stopte als international. Zolang dat niet verandert...”, stelt de bondscoach. Presentator Sjoerd van Ramshorst benadrukt dat Robben ook had aangegeven te stoppen met voetballen. “Ja, oké. Ik denk dat hij zelf goed heeft aangegeven dat hij het nog moet aankijken. Het heeft weinig zin om op dit moment allerlei prognoses hierop los te laten.”

Van Ramshorst vraagt zich af of een eventuele rentree bij Oranje van Robben zelf af moet komen. “Laten we eerst wachten tot hij echt gaat spelen en fit gaat worden. Dan is hij natuurlijk een meerwaarde voor de Nederlandse competitie en zeer zeker voor FC Groningen. Mocht dat ooit leiden tot contact, dan gebeurt dat wel”, antwoordt Koeman. Er wordt vervolgens ook gevraagd naar een eventuele rentree van Sneijder in het profvoetbal. “Ik denk dat het heel moeilijk is, als je een jaar eruit bent geweest. In het geval van Wesley is dat nog langer.”

Sneijder speelde in december 2018 namens het Qatarese Al-Gharafa zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Als het aan de supporters van FC Utrecht ligt, speelt de recordinternational volgend seizoen in De Galgenwaard. Sneijder werd afgelopen donderdag verrast door fans van de club uit zijn geboortestad: de harde kern overhandigde hem een clubshirt met zijn achternaam en rugnummer 10. De fans toonden Sneijder een spandoek met de tekst: 'Nog 1 jaar vlammen in je stadsie'. Koeman geeft een stellig antwoord op de vraag of hij Sneijder nog een Eredivisie-wedstrijd ziet spelen. “Nee, ik geloof het niet. Ik zie dat niet gebeuren.”