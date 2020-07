Liverpool komt slechtste statistiek sinds oktober 2018 moeizaam te boven

Liverpool heeft zich enigszins gerevancheerd voor de forse nederlaag tegen Manchester City van afgelopen donderdag. The Reds, die al zeker zijn van de landstitel, wonnen zondagavond zonder te overtuigen met 2-0 van Aston Villa, door doelpunten van Sadio Mané en de pas negentienjarige Curtis Jones. Vooral de eerste helft van het duel op Anfield was erg mager, want Liverpool leverde voor rust slechts twee schoten. Het was voor het eerst sinds oktober 2018, destijds tegen Manchester City, dat de formatie van Klopp zulke magere statistieken noteerden in een helft.

De eerste wedstrijd na het behalen van de landstitel draaide voor Liverpool uit op een deceptie, want the Reds gingen afgelopen donderdag met maar liefst 4-0 onderuit op bezoek bij Manchester City. Ten opzichte van de forse verliespartij in het Etihad Stadium had manager Jürgen Klopp drie wijzigingen doorgevoerd: Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson en Roberto Firmino moesten plaats maken voor Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keïta en Divock Origi. Bij opponent Aston Villa, dat verwikkeld is in de strijd tegen degradatie, stond Anwar El Ghazi aan de aftrap.

De eerste helft kende bar weinig hoogtepunten en Liverpool schoot slechts twee keer op doel, een aantal dat in oktober 2018 tegen Manchester City voor het laatst zo laag was. De enige mogelijkheid kwam op naam van Mohamed Salah, die zijn schot vanuit een moeilijke hoek gekeerd zag worden door Pepe Reina. Aston Villa leek voor rust nog even te moeten vrezen voor het uitvallen van Jack Grealish, die zich buiten het veld met een blessure moest laten behandelen. De middenvelder, die recent werd gelinkt aan onder meer Manchester United en Manchester City, kon echter ‘gewoon’ verder spelen. Grealish was in de tweede helft de eerste die Liverpool-doelman Alisson op de proef stelde, maar hij bevond zich in buitenspelpositie.

Kort daarna kreeg Aston Villa wél een geldige kans via El Ghazi, die Alisson een doelpunt zag voorkomen. De derde mogelijkheid in korte tijd voor de bezoekers werd ingeleid door een slippertje van Virgil van Dijk, maar tot een doelpunt leidde dit uiteindelijk niet. Klopp greep vervolgens in door Firmino, Henderson en Wijnaldum binnen de lijnen te brengen ten koste van Oxlade-Chamberlain, Fabinho en Origi. Met nog twintig minuten op de klok kwam Liverpool enigszins uit het niets op voorsprong. Keïta vond Mané, die van dichtbij via de onderkant van de lat zijn vijftigste doelpunt op Anfield tegen de touwen schoot.

Firmino zag een geplaatst schot vervolgens gekeerd worden door Reina. Invaller Jones bracht met nog een minuut te gaan de beslissing, door met zijn eerste Premier League-doelpunt op aangeven van Salah de 2-0 aan te tekenen. Grealish zag in de slotminuut nog een inzet gekeerd worden door Alisson. Aston Villa keerde daardoor zonder punten terug naar Birmingham en moet in de laatste vijf wedstrijden alle zeilen bijzetten om nog aan degradatie te ontkomen. The Villans bezetten momenteel de achttiende plaats, maar hebben maar één punt minder dan het virtueel veilige Watford.