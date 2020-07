Nederlands getint Bologna deelt Internazionale gevoelige tik uit

Internazionale heeft zondag tegen Bologna nagelaten om de achterstand op nummer twee Lazio te verkleinen tot een punt en moet nu achterom kijken. De ploeg van trainer Antonio Conte kwam in eigen huis nog wel op voorsprong tegen Bologna en kreeg via een penalty zelfs nog de kans om die marge te verdubbelen. In het laatste kwartier van de wedstrijd ging het echter helemaal mis voor de Milanezen en Bologna trok uiteindelijk met 1-2 aan het langste eind. Atalanta kan de achterstand op Inter later op de zondag tegen Cagliari verkleinen tot een punt.

Romelu Lukaku en Christian Eriksen keerden namens Inter weer terug in de basis ten opzichte van de met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen Brescia van afgelopen woensdag, terwijl ook Stefan de Vrij opnieuw zijn opwachting mocht maken. Aan de kant van Bologna verschenen met Stefano Denswil, Jerdy Schouten en Mitchell Dijks de nodige Nederlanders aan de aftrap en laatstgenoemde was al vroeg in de wedstrijd bijna betrokken bij een ongelukkige openingstreffer toen zijn pass nog net weggewerkt kon worden door Lukasz Skorupski.

Lukaku had de bal vervolgens na dertien minuten spelen in het doel liggen, maar dit feestje ging vanwege een handsbal van de Belg niet door. Nog geen tien minuten later was het echter alsnog raak toen Lautaro Martínez uit een voorzet van Ashley Young op de paal kopte en Lukaku op de goede plek stond om de rebound binnen te werken. Inter kreeg vervolgens via Young en Martínez nog kansen om de voorsprong voor rust verder uit te breiden, terwijl Riccardo Orsolini aan de overkant Samir Handanovic twee keer aan het werk zette.

Lukaku maakte vroeg in de wedstrijd nog wel zijn twintigste Serie A-doelpunt van het seizoen

Bologna ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en was via een knal op de paal van Musa Barrow ook al snel dicht bij een doelpunt. De ambities van de bezoekers kregen niet lang na deze kans echter een flinke dreun te verwerken toen Roberto Soriano met rood in moest rukken wegens commentaar op de arbitrage. Een penalty voor Inter na een vermeende overtreding van Dijks op Antonio Candreva leek Bologna vervolgens helemaal de das om te doen, maar Skorupski slaagde erin om de inzet van Martínez, en de rebound van Roberto Gagliardini, uit zijn doel te houden.

Deze missers kwamen i Nerazzurri uiteindelijk duur te staan. Een kwartier voor tijd kon Musa Juwara na een mispeer van Gagliardini namelijk de gelijkmaker voor zijn rekening nemen. Een tweede gele kaart voor Alessandro Bastoni zorgde er vervolgens voor dat ook Inter met tien man verder moest en tien minuten voor tijd volgde de laatste klap voor de thuisploeg. Young verspeelde de bal op de helft van Bologna, waarna het leer na een snelle counter voor de voeten van Barrow terechtkwam. Hij bepaalde de eindstand uiteindelijk op 1-2, al had het ook nog 1-3 kunnen worden via Mattias Svanberg. Alexis Sánchez liet op zijn beurt twee kansen op een late gelijkmaker onbenut.