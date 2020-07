Real Madrid dankt VAR en zet reuzenstap richting 34ste landstitel

Real Madrid heeft zondagmiddag zeer goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in LaLiga. De lijstaanvoerder won met 0-1 van Athletic Club dankzij een benutte strafschop van Sergio Ramos in de slotfase van de tweede helft. Het verschil met nummer twee Barcelona is opgelopen tot zeven punten, al heeft de Catalaanse grootmacht een wedstrijd minder gespeeld: 34 om 33. Barcelona komt zondagavond vanaf 22.00 uur in actie tegen Villarreal.

Beide ploegen deden niet voor elkaar onder in de beginfase van de ontmoeting in San Mamés.Marco Asensio, die onlangs terugkeerde na maandenlang blessureleed, opende in de vijfde minuut bijna de score. Doelman Unai Simon was er echter als de kippen bij om diens vrije trap vanaf 25 meter onschadelijk te maken. De bal kwam uit de rebound terecht bij Dani Carvajal, die Karim Benzema in scoringspositie wilde brengen. Zijn pass miste echter precisie, waardoor de kans verloren ging. Aan de andere kant werd een schot van dichtbij van Inaki Williams op fraaie wijze geblokt door de alerte Marcelo.

Na ruim een kwartier spelen was de thuisspelende ploeg wederom dicht bij de openingstreffer. De ervaren Raúl García dacht bij de tweede paal al koppend te scoren. Thibaut Courtois schatte de gevaarlijke situatie voor zijn doel echter goed in en bracht met de vuisten redding. Dat beide teams vol op de aanval speelden kwam halverwege de eerste helft goed tot uiting. Luka Modric gaf Asensiode gelegenheid om aan de linkerflank op te stomen en de voorzet van laatstgenoemde kwam precies terecht bij collega-aanvaller Rodrygo, die bij de verste paal zijn kans rook. De kopbal van de vleugelaanvaller vloog ondanks de goede bedoelingen over de lat. In de slotminuut overkwam de vrijstaande Benzema hetzelfde, al vloog zijn kopbal langs de paal heen.

Real kreeg na rust steeds meer grip op de wedstrijd tegen het stugge Athletic Club, al duurde het wel even voordat het overwicht werd omgezet in een voorsprong. Rodrygo leek na een uur spelen op weg naar de 0-1, maar zijn balbehandeling was niet in orde. De snel uitgekomen Simon plukte de bal van de voet van de buitenspeler, tot frustratie van alles en iedereen bij Real. Ongeveer tien minuten later kwam de voorsprong van de Koninklijke er toch. De mee opgekomen Marcelo kwam in het strafschopgebied in botsing met Dani García. Scheidsrechter José Luis González kreeg van de VAR te horen dat de snellere Marcelo werd aangeraakt door de middenvelder van de thuisploeg. De bal werd dan ook op de stip gelegd in de 73ste minuut.

Sergio Ramos, die donderdag in zijn 450ste duel namens Real voor het enige doelpunt van de ontmoeting met Getafe (1-0) zorgde, groeide wederom uit tot matchwinner van de ploeg van trainer Zinédine Zidane. Doelman Simon dook nog wel de goede kant op, maar de inzet van de Real-aanvoerder kon evenwel niet worden gestopt. Ramos leek ongeveer een minuut na de treffer Raúl García bewust te raken in zijn eigen strafschopgebied. Arbiter González had het voorval echter niet waargenomen. Kort na het openingsdoelpunt kwamen Vinícius Júnior en Lucas Vázquez binnen de lijnen voor respectievelijk Asensio en Rodrygo. Bilbao drong nog wel aan in de slotfase, maar Real hield stand. Ver in blessuretijd ontstond er nog een opstootje na een harde tackle van Iker Muniain op Modric. Naast de 'dader' kregen ook Carvajal en Yuri Berciche een gele kaart voorgehouden.