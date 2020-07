Fans van Barcelona krijgen slecht nieuws: ‘favoriet’ sluit nieuwe deal

De fans van Barcelona hoeven op korte termijn geen intrede van Xavi als trainer te verwachten. De voormalig middenvelder van de Catalaanse grootmacht heeft namelijk zijn contract bij Al Sadd verlengd. Ook in het seizoen 2020/21 zal Xavi aan het roer staan bij de club uit Qatar, waardoor een hereniging met Barcelona verder weg lijkt.

Barcelona-trainer Quique Sétien ligt onder vuur door de tegenvallende prestaties van de club. Barcelona ligt momenteel vier punten achter op koploper Real Madrid, waardoor een landstitel lijkt uitgesloten dit seizoen. Spaanse media speculeren dat de oefenmeester binnenkort of in ieder geval aan het eind van deze voetbaljaargang zal worden vervangen, waarbij Xavi favoriet is om de coach op te volgen.

Xavi: Happy to renew my contract with #AlSadd, I’m working with the club’s management during the current period on a number of issues, including the renewal of Akram Afif’s contract, and signing foreign players to replace Gabi and Marco Fabianhttps://t.co/y5yUunEkzG pic.twitter.com/oamTseHo9Z — AlSadd S.C | ???? ???? (@AlsaddSC) July 5, 2020

ESPN en Mundo Deportivo melden dat Xavi wel een clausule in zijn contract heeft staan die hem toestaat naar Barcelona te gaan als de club om zijn diensten vraagt. Dit wordt echter niet bevestigd door Al Sadd, waardoor het speculeren over de toekomst van Xavi aan zal houden. Naast de voormalig Spaans international is ook onder anderen Oranje-bondscoach Ronald Koeman in beeld in het Camp Nou.

Setién gaf eerder aan zich niet druk te maken om de vele geruchten over een naderend ontslag bij de huidige nummer twee van LaLiga. "Ik heb deze situatie wel vaker meegemaakt als de resultaten tegenvallen, daar heb ik verder geen controle op. Het is het circus waar we als coaches in zitten. Daarom denk ik ook geen seconde na over wat er met mij gaat gebeuren. Ik concentreer me op de belangrijke dingen en denk niet aan de dingen die worden geschreven en gezegd."