Van der Vaart verdringt Sneijder als ‘10’ in droomelftal Ajax: ‘Hij was zó slim’

Nigel de Jong heeft zijn favoriete Ajax-opstelling prijsgegeven. De voormalig middenvelder van de Amsterdamse club, die Ajax vier seizoenen diende, heeft in zijn sterrenensemble onder meer plaats voor Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Zlatan Ibrahimovic. De Jong is met name lovend over laatstgenoemde speler en hij sluit niet uit dat de huidige aanvaller van AC Milan op termijn het trainersvak ingaat.

De Jong legt op de website van Ajax uit waarom hij Lobont verkiest boven landgenoot Maarten Stekelenburg. "Hij brak in mijn Ajax-tijd pas net door. Met hem heb ik later wel veel samen in het Nederlands elftal gespeeld. Maar de meeste minuten heb ik met Lobont gemaakt. Ik kies ook voor Bogdan, omdat hij een heel charismatische keeper was. Hij had echt katachtige reflexen, ongelooflijk."

Trabelsi krijgt de rechtsbackpositie toebedeeld van De Jong. "Daar hoef ik geen moment over na te denken. Hij was echt zo goed. Ik denk dat hij de meest complete rechtsback was waarmee ik heb gespeeld. Het was echt een soort tank, hij bleef maar gaan. Aanvallend erg sterk, maar ook verdedigend stond hij zijn mannetje." Ook over het opstellen van Chivuc heeft de routinier niet lang hoeven nadenken. "Hij was als aanvoerder ontzettend belangrijk. Al heel jong werd hij captain. Hij was zo getalenteerd. Alles leek bij hem zo makkelijk te gaan: inschuiven, passen, verdedigen."

De Jong speelde meestal als verdedigende middenvelder, maar hij heeft zichzelf deze keer als rechtshalf opgesteld. "Ik was natuurlijk geen Wesley Sneijder of Rafael van der Vaart, maar ik kon wel goed box-to-box spelen, de juiste momenten herkennen en precies op tijd zijn." Van der Vaart krijgt de rol van nummer tien in het sterrenteam van De Jong. "Hij was zó ontzettend slim met dat linkerpootje van hem. Hij liep perfect tussen de linies en wist precies wanneer hij bij de spits moest aansluiten. Hij was er altijd op het juiste moment, een typisch voorbeeld van een goudhaantje."

Het favoriete Ajax volgens Nigel de Jong, met onder meer Sneijder, Van der Vaart en Ibrahimovic

Generatiegenoot Sneijder begint vanaf de linkerkant van het Ajax-middenveld. "Hij was linkshalf toen we samenspeelden. In de jeugd kon je al zien hoe goed hij was: hij deed alles al met beide benen en je kon echt het verschil niet zien. Hij was daarnaast ook altijd zo hongerig en gretig om een doelpunt te maken." De Jong had al snel door dat Sneijder een grote speler zou worden. "Wesley was zo’n complete voetballer; corners, vrije trappen, hij kon het allemaal. We waren op jonge leeftijd al heel close en dat zijn we trouwens nog steeds. We waren in die tijd nog niet bezig met het zijn van leiders, dat werden we pas later."

Steven Pienaar is de favoriete rechtervleugelaanvaller van De Jong. "Steven was in mijn ogen echt ondergewaardeerd. Hij had een fantastische techniek en was een heel fijne teamspeler. Aanvallend, maar ook verdedigend verzaakte hij nooit. En de tandem Trabelsi/Pienaar was zo ongelooflijk goed. Zij maakten met zijn tweeën echt alles kapot." Ook over Ibrahimovic bestaan geen twijfels. "Ik heb met veel spitsen in een team gezeten, maar hij was echt al ontzettend goed op jonge leeftijd, ongekend goed zelfs. De dingen die hij op het veld liet zien, waren niet normaal. Hij was natuurlijk al erg lang op jonge leeftijd, maar desondanks had hij een uitzonderlijke techniek."

De Jong dacht lang na over Mido aan de linkerkant van de aanval, maar de keus viel uiteindelijk toch op Andy van der Meijde. "Hij was meer een buitenspeler dan Mido, die toch meer als een valse spits uit een 4-4-2-systeem kwam", zo luidt de uitleg. "Andy was echt een ongenaakbaar talent, hij was zo explosief. Hij had snelheid, een hele goede dribbel en was altijd klaar om aan te zetten. Ook buiten het veld was hij fantastisch. In de kleedkamer was hij altijd in voor een dolletje."