‘Brands gaat lijstje af en sluit mogelijk recorddeal in de Eredivisie’

Marcos Senesi staat er goed op in Europa. Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, bevestigde vrijdag dat de centrumverdediger in de belangstelling staat van diverse clubs. Naast Internazionale, Atalanta, Getafe en Sevilla zou nu ook het Everton van director of football Marcel Brands azen op de stopper, die tot medio 2023 vastligt in De Kuip.

De 23-jarige Argentijn kwam afgelopen zomer voor circa zeven miljoen euro van San Lorenzo. Na een moeizame start wist Senesi een vaste basisplaats af te dwingen en een sterke indruk te maken onder trainer Dick Advocaat. In totaal kwam de centrale verdediger tot 25 wedstrijden voor de Rotterdamse club dit seizoen, met drie doelpunten en een assist als resultaat.

Feyenoord bevestigt vele interesse: recorddeal ligt mogelijk voor het grijpen

Volgens berichtgeving uit Engeland wil Carlo Ancelotti zijn verdediging van een nieuwe impuls voorzien. Naast oude bekende John Stones, tegenwoordig actief bij Manchester City, staat ook Senesi op het lijstje van the Toffees. De Premier League-club zou volgens de Daily Mirror zelfs favoriet zijn om de verdediger in te lijven, maar van een deal is zeker nog geen sprake.

Feyenoord verlangt naar verluidt ruim twintig miljoen euro voor Senesi. Hij zou zodoende de duurste uitgaande transfer van Feyenoord ooit worden, daar Dirk Kuyt in 2006 voor achttien miljoen vertrok naar Liverpool. De verdediger zou zelf wel oren hebben naar een stap naar een grotere competitie, maar Arnesen maakte onlangs duidelijk dat een vertrek niet wenselijk is.

"Senesi? Er zijn meerdere clubs in beweging, maar we willen wachten. (...) Er zijn clubs die hebben geïnformeerd naar Senesi. Sommige zijn inderdaad concreter geworden. Sevilla? Zij hebben zich niet bij ons gemeld, kan ik je vertellen. Maar we weten dat we zowel Orkun Kökcü als Senesi willen behouden", zei de Deen tegenover ABC Sevilla.