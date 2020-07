Opmerkelijke reactie van Ronaldo op advies Sarri maakt tongen los

Juventus won zaterdag mede door een rake vrije trap van Cristiano Ronaldo met 4-1 van stadsgenoot Torino. De Portugees toonde zich na afloop tevreden met het doelpunt en de drie punten, maar leek gedurende de wedstrijd niet helemaal blij met het vertoonde spel. Een opgedoken video van Ronaldo met Maurizio Sarri maakt momenteel veel los op social media.

Italiaanse media speculeerden eerder al dat de relatie tussen Ronaldo en de trainer van la Vecchia Signora niet optimaal is. Na het duel van zaterdag heeft de pers meer munitie gekregen om de verstandhouding onder de loep te nemen, daar Ronaldo tijdens een rustmoment in de wedstrijd tegen Torino opvallend reageerde op de woorden van Sarri.

De oefenmeester gaf Ronaldo enkele aanwijzingen over het spel van Juventus, maar de sterspeler leek niet echt ontvankelijk voor de woorden van de Italiaan. Na het gesprek liep Ronaldo weg, waarbij hij met zijn ogen rolde en met zijn hoofd schudde. Op social media wordt er gelachen om het incident, maar er worden ook vraagtekens gezet bij de relatie van het duo.

"Ronaldo kan blijkbaar het advies van Sarri echt waarderen", zo grapt iemand op Twitter. Anderen zien een gelijkenis met Lionel Messi, die een verstoorde relatie zou hebben met assistent Eder Sarabia bij Barcelona. Messi leek vorige week zaterdag bij de wedstrijd tegen Celta de Vigo namelijk te clashen met Sarabia door ogenschijnlijk de aanwijzingen van de assistent te negeren.

#Messi is hot reaction with the assistant in #Barcelona? The images of Spanish TV captured a sequence between Leo and #sarabia, AC of the coach, during a stop to cool off. Look pic.twitter.com/pLEfRlzFIk