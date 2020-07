‘Tadic is niet een echte spits, ik ben jong en een echte nummer negen’

De ambitieuze Lassina Traoré heeft een duidelijke doelstelling voor komend seizoen. De jonge spits wil een basisplaats veroveren in de hoofdmacht van Ajax, ondanks de geduchte concurrentie van de veel meer ervaren Klaas-Jan Huntelaar en aanvoerder Dusan Tadic. De pas negentienjarigeTraoré is ervanovertuigd dat hij de spitspositie bij de Amsterdamse club op de gewenste manier kan invullen.

"Ik kijk ook erg uit naar het komende seizoen. Ik wil mezelf niet te veel druk opleggen, maar ik denk dat het moment nu daar is dat ik mij kan laten zien", verklaart de hoopvolle Traoré tegenover Ajax TV. "Ik heb de tijd gehad om mij aan te passen en ik heb een paar wedstrijden met het eerste gespeeld." De jonge spits kwam tot twee treffers en twee assists in negen Eredivisie-duels. "Ik heb de tijd gehad om mij aan te passen en ik heb een paar wedstrijden met het eerste gespeeld. We hebben Klaas-Jan en Dusan, maar hij is niet een echte spits, en ik. En ik ben jong en een echte nummer negen. Daarom denk ik dat ik op de goede plek ben."

TOP 10 GOALS - Lassina Traoré

Een vaste plaats in de Ajax-aanval is dus de grote droom van Traoré. "Ik wil eerst de vaste nummer negen worden en dan mijn verantwoordelijkheid nemen als spits en laten zien wat ik kan. Ik heb heel veel vertrouwen. Ik weet wat ik kan, dat wil ik laten zien", krijgt trainer Erik ten Hag als boodschap mee. Dat Huntelaar nog minstens een jaar bij Ajax blijft is volgens Traoré een zeer goede zaak. "Een heel goede beslissing van hem en de club. Je leert alles van hem. Hij pusht je elke training, elke wedstrijd. Hij ruikt de goals. Ook al valt hij in, hij is altijd op jacht naar doelpunten."

Ondanks de coronacrisis en het stilleggen van de competities kijkt Traoré terug op een geslaagd seizoen 2019/20. "Het was een goed seizoen voor mij, omdat ik veel beter ben geworden", benadrukt de jonge aanvaller, die namens Jong Ajax tot dertien treffers en zeven assists in zeventien wedstrijden kwam. "Bij Jong Ajax heb ik mij goed ontwikkeld en daarna heb ik de stap naar het eerste gemaakt, dus voor mij was het een goed seizoen", zo besluit Traoré.