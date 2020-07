Ajax ‘ziek van transfer naar Manchester City’: ‘Hij was groot fan van Mikki’

Mikki van Sas genoot concrete interesse van Ajax en Barcelona, maar de keuze viel uiteindelijk op Manchester City. De zestienjarige doelman van Nederland Onder-16 ruilt de Onder-17 van FC Utrecht in voor de Onder-18 van the Citizens. Volgens De Telegraaf is Ajax ‘er ziek van’ dat de tiener niet op de avances uit Amsterdam is ingegaan. “Het was niet zo dat ik niet naar Ajax wilde, ik wílde gewoon naar Manchester City”, benadrukt Van Sas in gesprek met het dagblad.

Rond zijn vijftiende startte de interesse van andere clubs in Van Sas, mede omdat hij ook de eerste keeper van zijn lichting in de nationale jeugdselecties was. De familie Van Sas besloot om Muy Manero, een Amsterdams sportmarketingbureau, in te schakelen om de belangen van de doelman te behartigen. Steven Bergwijn, Abdelhak Nouri, Guus Til en Kaj Sierhuis gingen de keeper voor. “Ja, Mikki had over belangstelling niet te klagen”, herinnert begeleider Nikkie Bruinenberg de eerste weken dat hij de keeper bijstond.

“Er was zovéél belangstelling, dat we de boel eerst even wilden schiften. We wilden weten welke interesse serieus was en welke niet.” Ajax, Barcelona en Manchester City staken erbovenuit. Hij had een gesprek in Engeland, waar een gesprek met keeperstrainer Xabier Mancisidor eigenlijk de doorslag gaf. “Hij was groot fan van Mikki”, zegt Bruinenberg. Van Sas: “Hij wist alles van mij, heel indrukwekkend. Ik kreeg er een ongelooflijk goed gevoel bij.” Na een tweede ontmoeting in Engeland werd de knoop doorgehakt.

“Wat mooi was en veelzeggend is voor Mikki: pas nadat hij zijn keuze voor City had gemaakt, vroeg hij pas wat hij ging verdienen. Geld was op dat moment een bijkomstigheid voor hem.” Van Sas: “Een prettige bijkomstigheid, dat wel. Ja, je praat over serieuze bedragen, maar dat vond ik ook al toen ik bij Utrecht mijn eerste contract kreeg.” Ajax en Barcelona kregen zodoende nul op het rekest, evenals Manchester United dat zich op het laatste moment nog meldde. “Het waren lastige keuzes. Het heeft zelfs door mijn hoofd gespookt om bij Utrecht te blijven. Het was ook niet zo dat ik niet naar Ajax wilde, ik wílde gewoon naar Manchester City. Zij hadden het beste plan voor mij uitgestippeld.”

Van Sas kreeg veel reacties op zijn transfer, zowel positief als negatief. “Ach ja, je kent het wel. Er zaten genoeg geestige reacties tussen. Iemand zei: ‘Nou, tot over drie jaar bij NAC!’ Best wel humor, toch?” De doelman weet niet of hij het eerste gaat halen, maar dat betekent ook niet per se een vroegtijdig einde van zijn loopbaan. “Veel jongens die de laatste jaren naar Engeland zijn gegaan zijn er niet minder van geworden. Kijk naar Dilrosun of Donyell Malen. En Jayden Braaf is net nog gekozen tot Speler van het Jaar van Manchester Onder-23 en traint al met het eerste mee”, somt Bruinenberg op. Van Sas: “Als blijkt dat ik goed genoeg ben, word ik doorgeschoven naar de Onder-23.”