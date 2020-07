Gaat de volgende Ballon d’Or naar Robert Lewandowski? ‘Waarom niet?’

Robert Lewandowski is volgens Hansi Flick een serieuze kandidaat om de komende editie van de Ballon d’Or-verkiezing te winnen. De spits van Bayern München was ook zaterdag in de finale van de DFB Pokal tegen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz trefzeker. Lewandowski was in de 4-2 zege in Berlijn goed voor twee doelpunten en staat inmiddels op liefst 51 doelpunten voor der Rekordmeister in alle competities. Een aantal waar geen enkele voetballer dit seizoen aan kan tippen.

“We hebben het over 51 doelpunten. Dat is een ongelooflijk aantal”, vertelde de trainer van Bayern na de eindstrijd. “Zijn eerste goal was geweldig. De manier waarop hij de bal aannam en meteen schoot… Natuurlijk had hij ook geluk”, doelt hij op de blunder van doelman Lukas Hradecky. “Maar dat is waarom Lewandowski zo onderscheidend is, dat hij geloof heeft in zijn kwaliteiten.” Lewandowski had met 34 doelpunten in de Bundesliga een groot aandeel in de achtste landstitel van Bayern op rij. In de DFB Pokal was hij goed voor zes treffers en in de Champions League staat de teller op elf doelpunten.

“Als ik nu naar zijn hoeveelheid doelpunten kijk en zie dat hij 34 keer in de Bundesliga heeft gescoord, dan denk ik serieus dat een speler uit de Bundesliga dit jaar de Ballon d’Or kan winnen. Waarom niet? Hij heeft de basis ervoor gelegd. Ik wens hem veel succes.” Het seizoen van Lewandowski is na zaterdag nog niet voorbij. Bayern hervat in augustus de knock out-fase van de Champions League. Het eerste achtste finale-duel met Chelsea, op Stamford Bridge, eindigde in februari in een 0-3 overwinning.

Lionel Messi won vorig jaar voor de zesde keer in zijn loopbaan de Ballon d’Or. De sterspeler van Barcelona bleef Oranje-international Virgil van Dijk en zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo voor. De laatste keer dat een speler van Bayern deze individuele prijs won, was in 1981. Destijds was Karl-Heinz Rummenigge de winnaar. De oud-aanvaller bleef zijn teamgenoot Paul Breitner voor, evenals landgenoot Bernd Schuster van Barcelona. Een jaar eerder was de nu bestuursvoorzitter van Bayern ook al in de prijzen gevallen.