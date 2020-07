Virgil van Dijk doet boekje open over vakantie: ‘Acht van de tien mensen’

Jürgen Klopp is een belangrijke reden waarom Virgil van Dijk in december 2017 niet voor Chelsea of Manchester City maar voor Liverpool koos. Het team van Josep Guardiola stond destijds bovenaan, met negentien zeges en een remise uit de eerste twintig duels, terwijl Chelsea derde stond. Liverpool daarentegen had op dat moment al een achterstand van twintig punten op Manchester City en maakte in defensief opzicht een wankele indruk, met een 5-0 nederlaag in het Etihad Stadium als dieptepunt. “Ik had inderdaad de mogelijkheid om naar Chelsea of Manchester City te gaan."

“Als je clubs met elkaar vergelijkt, dan kijk je naar de clubgeschiedenis, de stad, de huidige selectie en de plannen voor de nabije toekomst”, somt de destijds duurste verdediger aller tijden zondag op in gesprek met Britse media. Hij ging destijds voor 84,5 miljoen euro van Southampton naar de Merseyside-club. “Maar het allerbelangrijkste waar je naar kijkt, is de manager. En Klopp is een belangrijke reden waarom ik voor Liverpool koos. Hij heeft iets speciaals. Is het zijn energie? Is het zijn algemene uitstraling? Soms ga ik zitten en denk ik na over wat hij doet en wat hij meer heeft dan anderen. Ik denk dat het zijn man management is. Dat is tegenwoordig belangrijker dan wat dan ook in de voetballerij.”

“Klopp geeft je een geweldig gevoel. Hij is oprecht blij als je ’s ochtends de club binnenstapt. Dat klinkt wellicht idioot, maar dat motiveert je als voetballer”, vervolgt de aanvoerder van het Nederlands elftal. “Hij omhelst elke voetballer na de wedstrijd. Ook dat klinkt wellicht als een zeer klein detail, maar het voelt voor elke voetballer goed aan. En de volgende dag kan hij je ook uitkafferen waar iedereen bij is. Maar dat accepteer je dan wel. Omdat je weet dat het niets persoonlijks is. Op die manier kan hij veel van ons eisen.”

Liverpool wint de Premier League; fans vieren massaal feest.

Het succes van Liverpool is volgens Van Dijk voor een groot deel aan Klopp te danken. “Alle verhalen over de trainingen van Klopp, de manier waarop hij ons zo fit heeft gemaakt, het is allemaal waar. Het is Duitse stijl: rennen, rennen en rennen. En als je denkt dat je klaar bent: nog meer rennen. Ik heb in mijn leven nog nooit zo hard moeten trainen.” Het heeft inmiddels ook tot de eerste landstitel in dertig jaar tijd geleid. “Ik heb altijd gezegd dat het winnen van de Premier League een droom zou zijn. En dat is nu werkelijkheid geworden. Het is moeilijk om uit te leggen wat deze club betekent. Je moet deze club voelen, proeven en ervaren.”

“Natuurlijk wist ik het een en ander van Liverpool toen ik hier kwam. Wie niet? Je hebt een bepaald beeld van de club van afstand en je denkt dat het geweldig is. Toen ik voor de eerste keer tegen Liverpool speelde, in dienst van Southampton, begon ik dingen te beseffen. Het stadion, de mensen, You’ll Never Walk Alone. Dat is allemaal fantastisch. En zelfs als je eenmaal bij de club hebt getekend, word je nog altijd verrast door de grootte van de club. Je hebt tijd nodig om in te zien waar deze club allemaal voor staat.”

Zijn status als Liverpudlian heeft er ook voor gezorgd dat Van Dijk ook niet meer over straat kan als hij op vakantie is. “Nog nooit zijn er zo veel mensen naar me toe gekomen. Heel de dag stapten er mensen op mij af, om te zeggen dat ze fans van Liverpool waren. Op een gegeven moment begon ik te tellen. Acht van de tien fans waren supporter van Liverpool. Het was een grappige ervaring, maar the real shock kwam toen we op tournee door de Verenigde Staten waren. Zelfs daar was iedereen gek van Liverpool. We speelden in Michigan, in een van de grootste stadions ter wereld, en het zat vol met supporters van Liverpool. Na die tour besefte ik pas echt dat ik voor een van de grootste clubs ter wereld speelde.”