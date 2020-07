Bukayo Saka voegt zich met heerlijke volley in recordboeken van Arsenal

Arsenal heeft zaterdag een knappe overwinning geboekt op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (0-2). De ploeg van manager Mikel Arteta had dat vooral te danken aan de prachtige openingstreffer van Bukaya Saka op slag van rust. De spits werd met zijn 18 jaar en 303 dagen daarmee de jongste speler uit de jeugdopleiding van Arsenal die een doelpunt maakte voor de club in de Premier League. Daarnaast is Saka na Alex Oxlade-Chamberlain de jongste Engelse doelpuntenmaker voor the Gunners in die competitie ooit.

Arsenal had in de eerste helft veruit het meest de bal, terwijl Wolves voornamelijk gokte op de counter via de snelle vleugelspelers Adama Traoré en Jonny. Al in de eerste minuut had eerstgenoemde kunnen scoren, toen hij door Raúl Jimenez de diepte in werd gestuurd. Doelman Damián Martínez was echter snel genoeg van zijn lijn om een vroege Wolves-treffer te voorkomen. Daarna nam Arsenal het initiatief, maar de Londenaren slaagden er nauwelijks in grote kansen te creëren.

Gevaar kwam er na 25 minuten wel van Pierre-Emerick Aubameyang, die de bal plots voor zijn voeten vond in de zestien, maar het schot van de Frans-Gabonees miste kracht. Tien minuten later was zijn collega-aanvaller Eddie Nketiah nog dichterbij: een reflex van goalie Rui Patricio én een beetje hulp van de paal voorkwamen een doelpunt. Op slag van rust zou die goal alsnog volgen, toen Saka goed anticipeerde op een half afgeslagen voorzet van linksback Kieran Tierney. De jongeling volleerde de bal zonder aarzeling ineens tegen de touwen en maakte daarmee zijn eerste Premier League-doelpunt: 0-1.

Na rust veranderde het spelbeeld en kwam Wolverhampton Wanderers aanvallender voor de dag. Traoré kreeg in de 64ste minuut een enorme kans op de gelijkmaker, door opnieuw op snelheid te ontsnappen aan de verdediging van Arsenal. De Spaanse vleugelspits wilde Martínez passeren met een lob, maar zag zijn inzet ver naast gaan. Daarna ging de storm liggen en bleef Arsenal moeiteloos overeind. Alexandre Lacazette gooide het duel vijf minuten voor tijd in het slot, door een lage voorzet van Joseph Willock rustig aan te nemen in de zestien en vervolgens de verre hoek te vinden: 0-2.