Cristiano Ronaldo toont kwetsbaarheid na beëindigen van dramatische reeks

Juventus won zaterdag in eigen huis met 4-1 van stadsgenoot Torino en verstevigde daarmee zijn koppositie in de Serie A. Cristiano Ronaldo scoorde in de tweede helft uit een vrije trap en maakte daarmee een einde aan een dramatische reeks van 931 dagen zonder benutte vrije trap in clubverband. De Portugese sterspeler geeft na afloop toe dat er met zijn doelpunt een zware last van zijn schouders is afgevallen.

"Ik had een doelpunt uit een vrije trap nodig om meer vertrouwen te krijgen", zo stelt Ronaldo zich opvallend kwetsbaar op in gesprek met Sky Italia. De 35-jarige vedette nam tegen Torino na een uur spelen plaats achter de bal en schoot het leder vervolgens vanaf ongeveer twintig meter fraai voorbij doelman Salvatore Sirigu. Het betekende zijn eerste doelpunt uit een vrije trap sinds 5 juni 2019, toen hij scoorde in de Nations League-wedstrijd tussen Portugal en Zwitserland. In clubverband stond Ronaldo al 931 dagen droog, nadat hij op 16 december 2017 uit een vrije trap had gescoord namens Real Madrid tegen Grêmio in het WK voor clubteams.

Ronaldo is blij met zijn persoonlijke succes, maar stelt het teambelang voorop. Door de zege heeft Juventus een gat van zeven punten geslagen met achtervolger Lazio, al komen de Romeinen later vanavond nog wel op eigen veld in actie tegen AC Milan. "We wisten dat het vandaag een lastige wedstrijd zou worden, maar we hebben goed gespeeld, gewonnen en de druk op Lazio opgevoerd", vervolgt Ronaldo.

Behalve Ronaldo belandden ook Paulo Dybala en Juan Cuadrado namens Juventus op het scorebord, terwijl Andrea Belotti het enige doelpunt voor Torino maakte en Koffi Djidji in eigen doel scoorde. De verslaggever van Sky Italia merkt op dat Ronaldo en Dybala de laatste weken beiden in uitstekende vorm verkeren. "Het belangrijkste is dat we wedstrijden hebben gewonnen. Het maakt niet uit wie de doelpunten maken", repliceert Ronaldo. "Het is een belangrijke zege en de waarheid is dat we goed presteren."