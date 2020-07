Matthijs de Ligt houdt flinke kater over aan ruime overwinning Juventus

Juventus heeft zaterdag een volgende overwinning geboekt in de Serie A. Het team van trainer Maurizio Sarri won de stadsderby tegen Torino op eigen veld met 4-1 en verstevigt zijn koppositie in Italië daarmee. Matthijs de Ligt speelde een prima wedstrijd, maar zal toch een kater overhouden aan het duel. De Nederlandse verdediger gaf in de eerste helft een strafschop weg en ontving daarvoor een gele kaart, waardoor hij volgende week geschorst is voor het duel met AC Milan. Ook Paulo Dybala zal die wedstrijd aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege een schorsing. Cristiano Ronaldo scoorde voor het eerst sinds 5 juni 2019 weer eens uit een vrije trap.

Sarri voerde in de basiself van Juventus één wijziging door ten opzichte van het competitieduel van afgelopen dinsdag met Genoa (1-3 overwinning): Gianluigi Buffon was in het doel de vervanger van Wojciech Szczesny en werd daarmee alleen recordhouder op de eeuwige ranglijst van spelers met de meeste wedstrijden in de Serie A, voor Paolo Maldini (648 om 647 duels). De 42-jarige keeper beleefde aanvankelijk een betrekkelijk eenvoudige middag, want Juventus had lang geen kind aan de stadsgenoot en voetbalde zich al binnen drie minuten naar een voorsprong.

Dybala werd op de rand van de zestien vrijgespeeld door Juan Cuadrado, waarna de Argentijnse aanvaller twee verdedigers van Torino uitspeelde en vervolgens met links raak schoot: 1-0. Juventus speelde daarna niet groots, maar had evenwel weinig te duchten van Torino en verdubbelde rond het halfuur zijn voordelige marge via Cuadrado. De Colombiaan schoot knap raak in de verre hoek, nadat Ronaldo veel meters had gemaakt met de bal en een assist afleverde: 2-0. Juventus leek de wedstrijd zo vroegtijdig te beslissen, maar in de blessuretijd van de eerste helft wist Torino vrijwel uit het niets dichterbij te komen.

De Ligt kreeg de bal in de eigen zestien ongelukkig op de arm na een schot van Simone Verdi, waarna de strafschop die volgde onberispelijk werd benut door Andrea Belotti: 2-1. Juventus kwam vervolgens aan het begin van de tweede helft met de schrik vrij. Buffon verwerkte een afstandsknal van Verdi zeer matig, waarna Belotti op de lat kopte en Álex Berenguer alsnog scoorde. Het doelpunt van de Spaanse vleugelspeler werd echter afgekeurd omdat Belotti in eerste instantie buitenspel bleek te staan. Juventus had het even lastig, maar via een prachtige vrije trap van Ronaldo vanaf ongeveer twintig nam het team van Sarri uiteindelijk definitief afstand van Torino. Koffi Djidji gleed de bal in de absolute slotfase nog in eigen doel, waardoor Torino uiteindelijk met een ruime nederlaag van het veld stapte.