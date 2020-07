Ronaldo scoort uit vrije trap en maakt einde aan ongekende droogte

Cristiano Ronaldo heeft vanmiddag voor het eerst dit seizoen gescoord uit een vrije trap. De Portugese vedette bracht Juventus in de derby tegen Torino na ongeveer een uur spelen op een 3-1 voorsprong met een prachtige poging vanaf ongeveer twintig meter. Het betekende zijn eerste doelpunt uit een vrije trap sinds 5 juni 2019, toen hij scoorde in de Nations League-wedstrijd tussen Portugal en Zwitserland. In clubverband scoorde Ronaldo op 16 december 2017 voor het laatst uit een vrije trap, namens Real Madrid tegen Grêmio in het WK voor clubteams (931 dagen geleden).